Jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē būs 12 grupas bērniem vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem. Ēka būs gaiša, droša un mūsdienīga, ar plašām grupu telpām, daudzfunkcionālām zālēm, ēdamzonu un bērnu rotaļāšanās un mācību vajadzībām pielāgotu vidi. Būvdarbi objektā norit atbilstoši plānotajam grafikam, un bērnudārzu paredzēts nodot ekspluatācijā 2027. gada izskaņā, vēsta pašvaldībā.
Kapsulas iemūrēšanas ceremonijā piedalījās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja, Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, kā arī būvniecības un projektēšanas uzņēmumu pārstāvji – SIA "Velve" valdes locekle Elīna Epalte-Drulle, SIA "Moduls Engineering" valdes locekle Jekaterina Griga un tehniskais direktors Andris Rutkēvičs.
A. Krauja uzsver: "Katrs jauns bērnudārzs ir ieguldījums ne tikai izglītībā, bet arī Ogres novada nākotnē kopumā. Mēs redzam, ka arvien vairāk ģimeņu izvēlas Ogri par savu dzīvesvietu, un mūsu pienākums ir nodrošināt, lai līdz ar mājvietu tās šeit atrastu arī kvalitatīvu izglītību, drošu vidi un mūsdienīgu infrastruktūru bērnu attīstībai."
I. Grigorjevs papildina: “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas izveide iezīmēs jaunu attīstības posmu gan pirmsskolas izglītības pieejamībā – pilsētā vairs nebūs rindu pirmsskolās –, gan kvalitātē – pirmsskolas grupās varēs būt mazāk bērnu un tie saņems vairāk pieaugušo uzmanības. Jaunas izglītības iestādes ēkas izbūve atbrīvos vietu pilsētā arī citu, sen gaidītu izglītības pakalpojumu sniegšanai – pilsētai un novadam nepieciešama pilnvērtīga interešu izglītības iestāde, ģimenēm tuvāki un kvalitatīvi speciālās izglītības pakalpojumi un citi izglītības pakalpojumi. ”
"Bērnudārza būvniecība ir viens no tiem projektiem, kur īpaši svarīga ir ne tikai būvdarbu kvalitāte, bet arī ilgtermiņa domāšana. Šobrīd objekts attīstās atbilstoši plānotajam grafikam – ir pabeigta pamatu izbūve, uzslietas pirmā stāva nesošās konstrukcijas un turpinās pārsegumu izbūve. Turpmākajos mēnešos darbi turpinās ar otrā stāva konstrukciju izbūvi un jumta izbūves sagatavošanu," norāda E. Epalte-Drulle.
Pamatos iemūrētajā kapsulā ievietots vēstījums nākotnes ogrēniešiem, kuru parakstījuši A. Krauja, E. Epalte-Drulle, A. Rutkēvičs un I. Grigorjevs. Tajā rakstīts: “Pirmsskolas izglītības iestādes ēka Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, top laikā, kad pasaule strauji mainās. Pasaule mainās, tomēr nemainīga paliek pati lielākā vērtība – mūsu bērni, un šī ēka tiek celta, lai izveidotu mūsdienīgu, drošu un iedvesmojošu vidi pašiem mazākajiem Ogres novada iedzīvotājiem – sava novada un Latvijas nākotnei. Tā būs vieta, kur augt, rotaļāties, mācīties un iepazīt pasauli. Mēs veidojam šo vietu ar mīlestību un visgaišākajām domām par mūsu novada un valsts nākotni – lai šeit skanētu smiekli, dzimtu draudzības un augtu zinātkāri cilvēki, lai šī ēka vienmēr ir drošas mājas bērnībai, radošumam un drosmei sapņot, lai bērni tajā augtu stipri kā Ogres priedes! Mēs radām šo vietu jaunajai paaudzei, ticot, ka tiks turpināti labie darbi Ogrē un visā Ogres novadā, veidojot to par labāko vietu, kur augt, strādāt un radīt jaunas vērtības.” Kapsulā tika ievietots arī laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 3. jūlija izdevums un Ogres novada suvenīru monēta.