Pirmdiena, 16. marts, 2026 12:15

FOTO: Leģionāru piemiņas gājienā devušies vairāki simti cilvēku

FOTO: Leģionāru piemiņas gājienā devušies vairāki simti cilvēku
Divu mācītāju pavadītajā gājienā no baznīcas uz Brīvības pieminekli devušies vairāki simti cilvēki, novēroja aģentūra LETA. Gājienā devušies arī Nacionālās apvienības politiķi. Kārtību kā katru gadu uzrauga plaši policijas spēki, tostarp kinologi ar suņiem un Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona darbinieki.

Gājiena dalībnieki pūšaminstrumenta pavadībā dziedāja leģionāru iecienītās dziesmas, un vairāki nesa Latvijas un Igaunijas karogus. Pie pieminekļa viņus sagaidīja cilvēku veidota Latvijas karogu aleja.

Gājiena dalībnieku vidū bija arī ar Otrā pasaules karavīru organizācijām saistīti pārstāvji no Spānijas un Slovākijas. Īpašu klātesošo uzmanību piesaistīja kāds bijušais leģionārs, kuram veselība neļāva piedalīties gājienā, tāpēc viņš gājiena dalībniekus sagaidīja jau pie pieminekļa sēžot krēslā, tomēr, līdzcilvēku atbalstīts, seniors ziedus kritušo biedru piemiņai nolika. Pasākuma noslēgumā sirmais vīrs, klātesošo ielenkts, izpelnījās vairākas dziesmas, tostarp "Sveiks lai dzīvo".

Rīgā un Lestenē pirmdien piemin Otrajā pasaules karā kritušos latviešu leģionārus, aģentūru LETA informēja organizācija "Daugavas vanagi".

Šogad, atzīmējot organizācijas 80 gadu jubileju, organizācija "Daugavas vanagi" aicina sabiedrību piedalīties leģionāru atceres pasākumos Rīgā un Lestenē. Pasākumu programma apvienos tradicionālos piemiņas brīžus, dievkalpojumus un koncertus ar īpašu kultūras notikumu - jauniešu radītu performanču ciklu, kas balstīts "Daugavas vanagu" biedru atmiņu stāstos.

Īpaša vieta šī gada programmā atvēlēta Latvijas Kultūras koledžas studentu projektam, kas tapis sadarbībā ar "Daugavas vanagiem". Studenti šī mācību gada pirmajā pusē, piedaloties radošajā iniciatīvā "Bibliosmi", veidojuši mākslinieciskus skečus pēc grāmatas "Laika vārti ir atvērti" motīviem. Grāmatā apkopoti "Daugavas vanagu" biedru atmiņu stāsti par Latviju, vēsturi un trimdas pieredzi.

No studentu radītajiem materiāliem tapis performanču cikls "Laika vārti ir atvērti", kurā pagātnes liecības tiek interpretētas caur jaunās paaudzes skatījumu. Šī projekta vizuālo un dramaturģisko risinājumu sava kursa darba ietvaros izstrādājis Kultūras koledžas students Jēkabs Šteins. Pasākums notiks plkst. 15.00 Latvijas Kultūras koledžas Baltajā zālē.

Lestenes Evaņģēliski luteriskā baznīcā plkst. 13.00 paredzēts "Daugavas vanadžu" kora koncerts, bet plkst. 14.00 - svētbrīdis Lestenes Brāļu kapos. Savukārt plkst. 15.00 notiks koncerts Lestenes Kultūras namā, kurā uzstāsies Džūkstes Kultūras nama jauktais ansamblis "Dziesmu vēji", estrādes ansamblis "Harmonija" un Slampes Kultūras nama bērnu deju kolektīvs "Vijumiņš".

LETA jau ziņoja, ka katru gadu 16. martā Rīgā un Lestenē notiek Otrajā pasaules karā kritušo latviešu leģionāru piemiņas pasākumi. 

Leģionāru piemiņas diena 16. martā ir neoficiāla piemiņas diena, kad latviešu leģiona veterāni un citi cilvēki piemin valsts iedzīvotājus, kuri cīnījās Vācijas bruņotajos spēkos latviešu leģiona sastāvā. Daļa cilvēku uzskata, ka šie cilvēki cerējuši cīnīties par neatkarīgu Latviju, citi - ka viņi bijuši fašistu līdzskrējēji, bet vēl citi - ka kara laika apstākļu upuri, kuri pret savu gribu nonākuši frontē.

