FOTO: Lietussargi dodas atpūtā: Ogres gājēju ielā jauni, patriotiski rotājumi

FOTO: Lietussargi dodas atpūtā: Ogres gājēju ielā jauni, patriotiski rotājumi
Foto: OgreNet
Ogres gājēju ielā, kas nu jau daudziem zināma kā viena no krāšņākajām vietām pilsētā, vērojamas vizuālas pārmaiņas. Tuvojoties Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai, ierastos lietussargus valsts karoga krāsās nomainījuši jauni rotājumi.


Jaunie dekoratīvie elementi, kas izvietoti virs gājēju galvām, saglabā patriotisko sarkanbaltsarkano krāsu gammu, taču ienes pilsētvidē jaunu elpu. Atšķirībā no lietussargiem, šie elementi, kas mazliet atgādina gliemežvākus, pūšot vējam, viegli šūpojas un griežas, atdarinot viļņu kustības.

Lai arī jūs varētu aplūkot jaunos rotājumus, esam sagatavojuši nelielu galeriju.

Aicinām iedzīvotājus un pilsētas viesus ne tikai apskatīt fotogrāfijas, bet arī doties pastaigā, lai izbaudīt patriotisko gaisotni klātienē!

FOTO: Lietussargi dodas atpūtā: Ogres gājēju ielā jauni, patriotiski rotājumi Foto: OgreNet
