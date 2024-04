Foto: Ogrē aizvadīts tūrisma speciālistu pieredzes apmaiņas brauciens

Ogres novada Tūrisma informācijas centra un biedrības "Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas "Lattūrinfo"" organizētajā profesionāļu dienā speciālistiem bija iespēja apmeklēt dažādus Ogres novada tūrisma objektus un pakalpojuma sniedzējus, daloties pieredzē un gūstot iedvesmu turpmākajam darbam tūrisma nozarē. Brauciena dalībnieki viesojās Ogrē, iepazīstot tūrisma piedāvājumu pilsētā un tuvākajā apkārtnē, kā arī devās uz Ķegumu un Tomes pusi.



Ogres viesi apmeklēja jaunāko no tūrisma objektiem - kāpšanas torni “Ogre” -, izzinot kāpšanas sporta nianses un objekta specifiku, kā arī mērķauditoriju. Drosmīgākie pārbaudīja fiziskās spējas un mēģināja pārvarēt bailes no augstuma.



Tūrisma speciālistiem no dažādām Latvijas vietām bija iespēja aplūkot mūsdienu arhitektūras brīnumu - Ogres bibliotēku -, dodoties nelielā ekskursijā zinoša gida pavadībā. Viesi devās gleznainā pastaigā pa Krasta promenādi un Brīvības ielas gājēju posmu, iepazīstot Ogres tūrisma resursus, produktus un attīstības perspektīvas, kā arī izmēģināja audiogida sniegtās iespējas.



Tāpat profesionāļi apmeklēja Turkalnes muižas klēti, kur bija iespēja ielūkoties tūrisma uzņēmuma izveides aizkulisēs, alus un sidra tapšanas procesā, kā arī iepazīties ar muižas vēsturi interesantā prezentācijā. Piedaloties ekskursijā un degustācijā, ikvienam interesentam ir iespēja nobaudīt alu un sidru ar uzkodām, kā arī iegādāties produkciju.



Dienas otrajā daļā viesi devās uz sveču ražotni un veikaliņu “Un:Te candles”, kur tiek piedāvātas arī sveču darināšanas meistarklases. Atraktīvās, ar degsmi pilnās saimnieces dalījās pieredzē sveču gatavošanā un pasākumu organizēšanā. Bija ne tikai izcils stāsts, bet arī radošā darbnīca, kuras laikā viesi varēja izmēģināt roku sveču gatavošanas procesā, izlejot pašiem savu sveci.



Iespaidiem bagātā diena noslēdzās Tomes pagastā pie viesmīlīgā “Garšu sētas” saimnieka Artūra, kas dalījās pieredzē par saviem sasniegumiem ēdināšanas sfērā un pasākumu rīkošanā. Pie Artūra viesiem bija iespēja izmēģināt restorāna cienīgu trīs kārtu maltīti ar “Mājas kafejnīcu dienu” sajūtām, kas 9.-10. septembrī šeit norisināsies jau trešo gadu. Tāpat viesiem bija iespēja ielūkoties Artūra izveidotajā piemājas dārzā, kas nu jau tapis par īstu atpūtas un svinību vietu, kuru ļoti iemīļojuši gan kāzinieki, gan privāto ballīšu svinētāji.



Tūrisma speciālisti no dažādām Latvijas vietām bija gandarīti par pieredzes apmaiņas brauciena laikā gūtajiem iespaidiem un priecājās par iespēju apmeklēt ne tikai jaunākos Ogres tūrisma objektus, bet arī mazāk zināmus tūrisma uzņēmējus.