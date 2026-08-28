FOTO: Ogrē radīts Eiropā unikāls produkts – bioloģisko garšvielu maisījumi, kas īpaši izstrādāti mazuļiem

Jauno produktu līniju izlolojusi sertificēta uztura speciāliste un fizioloģe Baiba Grīnberga – uzņēmuma "Manas garšas" dibinātāja, kas jau 11 gadus Ogrē ražo Latvijā plašāko bioloģisko garšvielu klāstu. Ideja par lil'Dille radās, atbildot uz bieži uzdoto vecāku jautājumu - kad un kādas garšvielas drīkst dot mazam bērnam?
"Strādājot bērnu veselības centrā, pie manis regulāri vērsās māmiņas ar trīs, četrus un pat piecus gadus veciem bērniem, uzdodot vienu un to pašu jautājumu - kad bērnam drīkst sākt dot garšvielas? Tas mani pārsteidza, jo patiesībā ar garšvielām mazuli var iepazīstināt jau piebarojuma laikā, sākot no sešu mēnešu vecuma. Tās droši var pievienot izvārītajam dārzeņu biezenītim, mērcītei vai putrai. Svarīgi vien izvēlēties maisījumus, kas ir piemēroti mazuļiem - bez pievienota sāls, bez cukura un bez asām sastāvdaļām," skaidro Baiba Grīnberga.
Pirms produkta radīšanas veiktā tirgus izpēte, tostarp dalība lielā starptautiskā bioloģisko produktu izstādē Vācijā, apliecināja produkta unikalitāti.
"Ir pieejamas atsevišķas bioloģiskās garšvielas, piemēram, kanēlis vai kurkuma, taču bioloģiski garšvielu maisījumi, kas būtu droši mazam bērniņam piebarošanas laikā, līdz šim nekur netiek ražoti. Tas ir unikāls produkts, kas šobrīd top Latvijā, un tas radīts apvienojot iegūtās zināšanas cilvēka fizioloģijā un uzturzinātnē ar mātes sirds pieredzi," uzsver B. Grīnberga.
Foto - Dita Svarupa-Robalde
Šobrīd jau ir pieejami 13 dažādi garšvielu maisījumi, kas piemēroti mazuļiem no 6, 8 un 12 mēnešu vecuma. Tās ir 100% bioloģiskas – katrs maisījums satur tikai augstvērtīgas bioloģiskās garšvielas no pasaules labākajām bio lauksaimniecībām un ir brīvs no pesticīdu paliekām. Garšvielas ir bez pievienota sāls un cukura, ar maigu garšu, bez asām sastāvdaļām. Maisījumos iekļautas plaša klāsta garšvielas – oregano, kinza, sierāboliņa sēklas, rozmarīns, timiāns, ķimenes, ceilonas kanēlis, krustnagliņas un daudzas citas.
Zīmola radītāja pārliecināta, ka šie garšvielu maisījumi palīdzēs mazulim jau piebarojuma laikā pakāpeniski iepazīt daudzveidīgo garšu pasauli, padarot ēdienreizes garšīgākas un krāsainākas, kā arī garšvielas būs kā atbalsts organisma dabiskajām aizsargspējām. Atkarībā no izvēlētā maisījuma tie lieliski papildinās dārzeņu, graudaugu, pākšaugu, gaļas un zivju ēdienus, kā arī augļu un ogu desertus Šos maisījumus, protams, var lietot arī vecāki bērniņi un visa ģimene savās maltītēs.
Sertificēta pediatre ar vairāk kā divdesmit gadu darba pieredzi Sanita Mitenberga norāda, ka šādu mazuļiem paredzētu garšvielu maisījumu radīšana ir ļoti nozīmīga. “Esmu priecīga par šādu jaunu produkta līniju. Es kā pediatre ar lielāko prieku ieteikšu to jaunajām māmiņām, jo bērnu papilduzturs ir ļoti svarīgs un būtiski, ka uzturs ir arī garšīgs. Jaunajiem vecākiem svarīgi zināt, ka ir kaut kas vairāk par sāli, pipariem vai ķiploku, un šī jaunā līnija mums apliecinās, ka bērna uzturs var būt bagātīgs katru dienu. Es arī savā praksē saskaros vecāku jautājumiem, vai un kad drīkst dot bērnam garšvielas. Tajā pašā laikā, kad dzirdu, ka ēdienreizēs ir siers un cīsiņi, tad jautāju, vai tur tātad nav garšvielas klāt? Labāk mums iemācīties gan pašiem, gan bērniem lietot dabīgas un veselīgas garšvielas,” norāda pediatre S.Mitenberga.
Sertificēta pediatre ar vairāk kā divdesmit gadu darba pieredzi Sanita Mitenberga, Foto - Dita Svarupa-Robalde
Jāpiebilst, ka SIA MEEBA zīmols lil'Dille ir viens no šī gada LIAA Biznesa inkubācijas atbalsta programmas apstiprinātajiem zīmoliem. Atbalsts tiek sniegts, lai palīdzētu attīstīt produktus un pakalpojumus, stiprināt eksportspēju un straujāk attīstīt biznesu. Savukārt Baiba Grīnberga ir sertificēta uztura speciāliste un fizioloģe, biznesa augstskolas "Turība" lektore, kā arī uzņēmuma "Manas garšas" dibinātāja un īpašniece. Viņas ikdienas darbs jau vienpadsmito gadu saistīts ar uzturzinātni, medicīnu un plašo garšvielu pasauli.
lil’Dilles garšvielu maisījumus var iegādāties arī Ogrē, garšvielu veikalā “Manas garšas” Grīvas prospektā 4b.