Šogad pasākumā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieku, un tā gaisotne bija sirsnīga, radoša un iedvesmojoša. Apmeklētāji varēja nesteidzīgi iepazīt novadnieku radītos produktus, aprunāties ar uzņēmējiem, nogaršot mājražotāju ražojumus, kā arī apskatīt vietējo amatnieku darinājumus. Ikviens dalībnieks bija ieradies ar vēlmi dalīties savā pieredzē, parādīt paveikto un stiprināt saikni ar Ogres novada kopienu.
Pasākumā piedalījās arī Ogres novada uzņēmēju biedrība, kas ar informatīvo stendu iepazīstināja apmeklētājus ar biedrības darbību, aktualitātēm un piedāvātajām sadarbības iespējām. Biedrības pārstāvji aicināja uzņēmējus iesaistīties kopienas aktivitātēs, lai kopīgi attīstītu jaunas iniciatīvas un stiprinātu uzņēmējdarbības vidi novadā.
Pasākuma mērķis – stiprināt uzņēmējdarbības vidi, veicināt sadarbību un popularizēt vietējos uzņēmumus, tika īstenots ar vienotu un nozīmīgu vēstījumu: “Atbalstām savējos!” Valsts svētku laikā īpaši būtiski ir atcerēties vietējo uzņēmēju devumu novada attīstībai un kopējai labklājībai, norāda pašvaldības pārstāvji.