Piektdiena, 31.10.2025 16:04
Rinalda, Rinalds, Valts
Piektdiena, 31.10.2025 16:04
Rinalda, Rinalds, Valts
Piektdiena, 31. oktobris, 2025 15:26

Foto: Ogres novadā sāk būvēt jaunu kokapstrādes rūpnīcu

Imants Vīksne
Foto: Ogres novadā sāk būvēt jaunu kokapstrādes rūpnīcu
Foto: Imants Vīksne
Piektdiena, 31. oktobris, 2025 15:26

Foto: Ogres novadā sāk būvēt jaunu kokapstrādes rūpnīcu

Imants Vīksne

Kokrūpniecības un mežsaimniecības uzņēmums "Stiga RM" sācis jaunas lielformāta un nestandarta bērza saplākšņa rūpnīcas būvi Ogres novada Tīnūžu pagastā. "Norupe" pēc pabeigšanas plāno eksportēt saplākšņa produkciju par 120 miljoniem eiro gadā, tā piektdien jaunās rūpnīcas laika kapsulas iemūrēšanas pasākumā sacīja "Stiga RM" īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Andris Ramoliņš.

Rūpnīcas pirmā kārta darbu sāks 2026. gada decembrī. Pirmajā kārtā tiek investēti 32 miljoni eiro plus seši miljoni eiro, kas investēti, iegādājoties kokzāģētavu "Norupe". Pirmās kārtas ražošanas platība būs 14 500 kvadrātmetru, un tiks radītas 50 jaunas darbavietas. Pirmās kārtas ražošanas jauda plānota 50 000 kubikmetru finiera gadā.

Savukārt rūpnīcas otro kārtu plānots pabeigt līdz 2029. gadam. Otrās kārtas ražošanas platība būs 18 500 kvadrātmetru, un tiks radītas 200 jaunas darbavietas. Plānotā ražošanas jauda būs 80 000 kubikmetru saplākšņa gadā. Investīcijas otrajā kārtā plānotas 54 miljonu eiro apmērā.

mceu_22252170511761917833122.jpg

mceu_6775137621761917843539.jpg

mceu_46001147731761917849963.jpg

mceu_97512575841761917855603.jpg

mceu_66144645451761917863937.jpg

mceu_33317440061761917868426.jpg

mceu_32218306171761917872477.jpg

mceu_90036196181761917876534.jpg

mceu_5492816791761917881598.jpg

mceu_728871994101761917885989.jpg

mceu_898154289111761917889762.jpg

mceu_881157183121761917893612.jpg

mceu_755322202131761917897331.jpg

mceu_507917980141761917901226.jpg

mceu_300602184151761917904765.jpg

mceu_802343543161761917908902.jpg

mceu_224537528171761917913143.jpg

mceu_766920964181761917916868.jpg

mceu_259179015191761917920634.jpg

mceu_776600977201761917924905.jpg

mceu_771439331211761917929497.jpg

mceu_12914742221761917933626.jpg

mceu_681196635231761917939887.jpg

mceu_479353335241761917945777.jpg

mceu_785130112251761917952164.jpg

mceu_504222314261761917956327.jpg

mceu_252208834271761917960577.jpg

mceu_647625138281761917965365.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?