Rūpnīcas pirmā kārta darbu sāks 2026. gada decembrī. Pirmajā kārtā tiek investēti 32 miljoni eiro plus seši miljoni eiro, kas investēti, iegādājoties kokzāģētavu "Norupe". Pirmās kārtas ražošanas platība būs 14 500 kvadrātmetru, un tiks radītas 50 jaunas darbavietas. Pirmās kārtas ražošanas jauda plānota 50 000 kubikmetru finiera gadā.
Savukārt rūpnīcas otro kārtu plānots pabeigt līdz 2029. gadam. Otrās kārtas ražošanas platība būs 18 500 kvadrātmetru, un tiks radītas 200 jaunas darbavietas. Plānotā ražošanas jauda būs 80 000 kubikmetru saplākšņa gadā. Investīcijas otrajā kārtā plānotas 54 miljonu eiro apmērā.