Pasākumu atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja, uzsverot savstarpējās sadarbības nozīmi. “Šādas tikšanās ir svarīgas, jo tās ļauj uzklausīt, sadzirdēt un diskutēt par jautājumiem, kas būtiski gan uzņēmējiem, gan pašvaldībai. Tikai sadarbojoties, mēs varam virzīties uz attīstību, kas balstīta kopīgās interesēs,” norādīja Krauja.
Par jauno teritorijas plānojumu ar prezentāciju uzstājās SIA “Grupa 93” vadītājs Neils Balgalis, iepazīstinot ar plānojuma galvenajiem uzstādījumiem un attīstības virzieniem. Uzņēmēji uzdeva daudz jautājumu, īpaši par pilsētas robežu izmaiņām un teritorijas izmantošanas iespējām, norāda pašvaldībā.
Būtiska pasākuma tēma bija arī pašvaldības izstrādātās vadlīnijas sadarbībai ar novada uzņēmējiem, kas kļūs par pamatu iniciatīvas “Zaļais koridors visiem uzņēmējiem” ieviešanai. Par tām stāstīja Ogres novada pašvaldības Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš, uzsverot, ka mērķis ir radīt atklātu, caurspīdīgu un efektīvu sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem.
Vadlīnijas paredz mazināt birokrātisko slogu un vienkāršot administratīvos procesus, kā arī uzlabot komunikāciju starp uzņēmējiem un pašvaldības speciālistiem, nodrošinot ātrāku projektu virzīšanu un individuālu konsultatīvu atbalstu. Tās paredz arī investīciju piesaistes veicināšanu, inovāciju un eksporta atbalstu, radot uzņēmējdarbībai draudzīgu un ilgtspējīgu vidi. Vadlīniju mērķis ir stiprināt uzticēšanos un partnerību, kas palīdzēs gan vietējiem uzņēmējiem, gan potenciālajiem investoriem veiksmīgi īstenot projektus Ogres novadā.
Ogres novada uzņēmēju pēcpusdiena apliecināja, ka uzņēmēji un pašvaldība vēlas sadarboties, dalīties pieredzē un kopīgi veidot vidi, kas veicina darbavietu radīšanu, investīciju piesaisti un novada konkurētspēju gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, atzīmē pašvaldības pārstāvji.