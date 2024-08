FOTO: Oleksejs Anuljs: Esmu atgriezies no elles

Tikšanos ar bijušo karagūstekni ievadīja Ogres novada pašvaldības domes prieksēdētājs Egils Helmanis, kurš savā runā uzsvēra, cik būtiski ir zināt un runāt patiesību: “Mums blakus ir valsts, kurā redzam īstenojamies izkropļoto realitāti propagandas iespaidā.Un arī mums ir jābūt īpaši vērīgiem pret propagandu mūsu valstī, lai mediji neradītu izkropļotu realitāti, bet atspoguļotu notikumus patiesībā, un tādus, kādi tie ir.”

Tāpat uz pasākumu vairāku cilvēku sastāvā bija ieradusies Čerņihivas apgabala delegācija no Ukrainas. Viņu pāstāvis, uzrunājot klausītājus, sacīja: “Mani draugi! Es jūs saucu par draugiem, jo to nevar nosaukt citā vārdā. Īstie draugi tiek iepazīti tieši nelaimē un bēdās, un no jums mēs vienmēr esam sajutuši vēlmi palīdzēt Ukrainai uzvarēt ienaidnieku. Mēs varam runāt dažādās valodās, bet raķēšu troksni mēs uztveram vienādi.”

Neaprakstāmas šausmas, zvērīgums - tā varētu raksturot turpmāko stāstījumu, ko Oleksejs atklāja zālē sēdošajiem par krievu gūstā pavadīto laiku: “Ja man šķita, ka esmu jau ellē, tad, tālāk sekojošie notikumi, man lika vēlēties atgriezties iepriekšējā moku vietā”, tie bija vārdi, ko Olekskejs laiku pa laikam atkārtoja, stāstot par pārvešanu no vienas gūsta vietas uz nākamo.

Bet plašāku materiālu un sarunu ar Olekseju varēsiet lasī laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” otrdienas, 27. augusta, numurā.