Būvdarbi šobrīd ir uzsākti posmā no Kalnāju pagrieziena līdz Tīnūžiem, un ceļa posmā ir spēkā ātruma ierobežojumi.
Jaunais veloceļš sniegs iedzīvotājiem un pilsētas viesiem iespēju droši un ērti pārvietoties starp abām apdzīvotajām vietām.
Sociālajā tīklā "Facebook" Ogres bijušais mērs Egils Helmanis paziņojis, ka darbus plānots pabeigt pēc 100 dienām.
Kā ziņo aģentūra LETA, kopīgais gājēju un velosipēdistu ceļš būs 2,5 metrus plats ar asfalta segumu, pie tā izbūvēs divas atpūtas vietas ar soliņu un velosipēdu statīvu. Gan Tīnūžu, gan Ogres pusē jaunais ceļš būs savienots ar atbilstošu pašvaldības infrastruktūru.
Tāpat izbūvēs jaunu energoefektīvu apgaismojumu, tostarp apļveida satiksmes mezglos ar autoceļu Ropaži-Ikšķile (P10) un Kokneses šoseju (P80). Projektā noslēgts sadarbības līgums ar Ogres novada pašvaldību, kura līdzfinansēs apgaismojuma izbūvi no rotācijas apļa P5 un P80 ceļu krustojumā līdz Kalnājiem.
Darbus veic personu apvienība "SMA-Baltijas būve" par 1,777 miljoniem eiro ar PVN. Gājēju un velosipēdistu infrastruktūras izbūve 85% apmērā ir finansēta no Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Ogres novada pašvaldības ieguldījums ir 32 000 eiro. Būvuzraudzību īsteno piegādātāju apvienība "CIP", bet projekta autors ir SIA "Projekts 3".
Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar "Latvijas Valsts ceļiem" jau iepriekš mērķtiecīgi strādājusi pie veloceliņu izveides, lai savienotu novada pilsētas un pagastus, piemēram, izbūvējot veloceliņu no Ciemupes līdz Lielvārdei vai no Ogres līdz Ogresgalam.