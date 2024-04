Foto: Pie Dubkalnu ūdenskrātuves atkal uzplauks saulespuķes

Saulespuķu sēšanas talkā piedalījās ne tikai aģentūras kolektīvs un tuvākie kaimiņi no Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes, bet arī Rembates pagasta pārvaldes vadītāja Liene Lazdiņā kopā ar divām Rembatē dzīvojošām ukraiņu ģimenēm. Talciniekiem pievienojās arī “Drosmes skrējiena” organizētāji, kuri gatavojās nedēļas nogalē gaidāmajam pasākumam Zilajos kalnos.



Saulespuķu sēklas, kas iegūla Dubkalnu ūdenskrātuves krasta piekalnītē un vasaras izskaņā kļūs par zeltainu puķu klājienu, ir apliecinājums mūsu solidaritātei ar Ukrainas tautu un pauž cerību par drīzu Ukrainas uzvaru.



Līdzīgu pasākumu aģentūra organizēja jau pērn – Krievijas uzsāktā kara 100.dienā. Bites, kas tovasar mājoja saulespuķu laukā izvietotos stropos, no košajiem ziediem ievāca nektāru, kas vēlāk pārtapa salda medus burciņās. Ar Ogres Zilo kalnu saulespuķu medu 18.maijā pēc cītīgi paveikta darba tika cienāti arī talcinieki.



Akciju “Saulespuķes Ukrainai: bez Tevis nav uzvaras” marta izskaņā aizsāka Latvijas Pilsoniskā alianse, aicinot sēt saulespuķes un lolot to stādiņus, lai turpinātu izrādīt atbalstu Ukrainai un Ukrainas cilvēkiem tās cīņā pret Krievijas agresiju.