Mākslīgās nārsta ligzdas no egļu zariem palīdz zivīm iznārstot mainīgā ūdens līmeņa apstākļos Daugavas HES ūdenskrātuvēs. Zivju ligzdu izgatavošanu AS "Latvenergo" rīko sadarbībā ar biedrību "Mēs zivīm" un šogad tā notika jau sešpadsmito reizi. No egļu zariem izgatavotās 450 ligzdas tiks izvietotas Daugavā pie Ikšķiles, Kaibalas un Klintaines. Ja vidēji vienā ligzdā tiek iznērsti 50 000 ikru, to kopējais skaits pārsniedz 22 miljonus. Iniciatīva ir nozīmīgs pasākums, mazinot Daugavas HES kaskādes ietekmi un palielinot vietējo sugu zivju populāciju ūdenskrātuvēs.
Pasākumā piedalījās vairāk nekā 90 "Latvenergo" koncerna darbinieku ģimenes, kuras ar aizrautību veidoja nārsta ligzdas, norāda uzņēmums.
AS "Latvenergo" Vides pārvaldības direktore Aļona Boloņina stāsta: "Pirms sešpadsmitgadiem uzsākām šo projektu, lai veicinātu zivju dabiskā nārsta iespējas Daugavā un apliecinātu, ka ilgtspējīga enerģijas ražošana var pastāvēt līdzās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ir liels gandarījums, ka šī iniciatīva joprojām iedvesmo darbiniekus un viņu ģimenes. Mūsu uzņēmuma vēsture ir tieši saistīta ar Daugavu, jo uz tās tika uzbūvēta "Latvenergo" pirmā hidroelektrostacija. Katru gadu turpinām rūpēties par bioloģisko daudzveidību, aizsargājot vidi un ieguldot arī savu enerģiju un resursus dabas saglabāšanā."
AS "Latvenergo" pārstāvji norāda, ka arī pati ligzdu izgatavošana ir ilgtspējas piemērs – tā notiek kādā no "Latvijas valsts mežu" izcirtumiem, kur pavisam nesen notikusi mežizstrāde, lai no egļu zaru atlikumiem izveidotu nārsta ligzdas, kuras pēc mēneša liks Daugavā un uz kurām nārstos zivis. Tādējādi mežistrādes pārpalikumiem tiek rasts atkārtots pielietojums un uz tiem izaug vesela jauno zivju paaudze.
Pasākuma laikā biedrības "Mēs zivīm" vadītājs Ivars Dubra apmācīja jaunpienācējus ligzdu izgatavošanā, savukārt "Latvenergo" ornitologs Edgars Dzenis vadīja putnu būrīšu izgatavošanas darbnīcu zīlītēm. Izgatavotās zivju ligzdas līdz ielikšanai Daugavā tiek uzglabātas ēnainā meža vietā. Nārsts upē parasti norisinās aprīļa beigās un maija sākumā, atkarībā no laika apstākļiem.