Otrdiena, 17. marts, 2026 16:10

FOTO: Pie Līkā tilta izveidojušies ledus krāvumi – meteorologi brīdina par krasām ūdens līmeņa svārstībām Ogrē

Leta/OgreNet
FOTO: Pie Līkā tilta izveidojušies ledus krāvumi – meteorologi brīdina par krasām ūdens līmeņa svārstībām Ogrē
Foto: OgreNet
Otrdiena, 17. marts, 2026 16:10

FOTO: Pie Līkā tilta izveidojušies ledus krāvumi – meteorologi brīdina par krasām ūdens līmeņa svārstībām Ogrē

Leta/OgreNet

Latvijas austrumu un centrālajos rajonos turpinās pavasara pali un ledus iešana, ko pavada krasas ūdens līmeņa svārstības, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Šajos reģionos applūst palienes un zemākās vietas, savukārt rietumu daļas upēs palu līmeņi pakāpeniski stabilizējas. Meteorologi norāda, ka ledus iešana un straujas ūdens līmeņa izmaiņas šobrīd novērojamas garos upju posmos, īpaši Daugavā un Ogrē.

Vietām veidojas ledus sastrēgumi, kas var izraisīt krasas ūdens līmeņa svārstības. Tikmēr vairākos reģionos, tostarp Daugavas augštecē un Vidzemes augstienēs, ledus iešana vēl tikai gaidāma, lai gan ledus jau ir zaudējis izturību.

16. martā OgreNet devās aplūkot situāciju Ogres upē. Kartonfabrikas rajonā pie dambja ledus sastrēgumi netika konstatēti – upe šajā posmā bija salīdzinoši brīva.

Tomēr citviet aina bija atšķirīga. Pie Ogres Līkā tilta izveidojušies iespaidīgi ledus krāvumi.

Šādi novērojumi kopumā saskan ar meteorologu sniegto informāciju – ledus iešana turpinās, bet situācija dažādos upes posmos var būt ļoti atšķirīga.

Īpaša uzmanība jāpievērš drošībai pie ūdenstilpēm – pavasara palu un ledus iešanas laikā situācija var mainīties ļoti strauji. Iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgi, īpaši uzraugot bērnus un jauniešus, kuri var tuvoties upei.

Arī Lielupē un tās baseinā turpinās ūdens līmeņa paaugstināšanās, ko ietekmē palielināta pietece no Lietuvas. Citviet, piemēram, Ventas lejtecē, ūdens līmenis jau samazinās.

FOTO: Pie Līkā tilta izveidojušies ledus krāvumi – meteorologi brīdina par krasām ūdens līmeņa svārstībām Ogrē Foto: OgreNet
FOTO: Pie Līkā tilta izveidojušies ledus krāvumi – meteorologi brīdina par krasām ūdens līmeņa svārstībām Ogrē Foto: OgreNet
FOTO: Pie Līkā tilta izveidojušies ledus krāvumi – meteorologi brīdina par krasām ūdens līmeņa svārstībām Ogrē Foto: OgreNet
FOTO: Pie Līkā tilta izveidojušies ledus krāvumi – meteorologi brīdina par krasām ūdens līmeņa svārstībām Ogrē Foto: OgreNet
