Pirmdiena, 11.05.2026 22:39
Karmena, Manfreds, Milda
Pirmdiena, 11. maijs, 2026 18:52

FOTO: Radošā atmosfērā un pārsteidzoši kuplā pulkā Ogres Zilajos kalnos aizvadītas "Meža dienas"

OgreNet
FOTO: Radošā atmosfērā un pārsteidzoši kuplā pulkā Ogres Zilajos kalnos aizvadītas "Meža dienas"
Foto: OgreNet, Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Sestdien, 9. maijā, dabas parku “Ogres Zilie kalni” piepildīja cilvēku – gan mazu, gan lielu – pūlis. Tur norisinājās izglītojošais pasākums “Meža dienas 2026”. Tikai četru stundu laikā parkā pulcējās aptuveni pieci tūkstoši dabas draugu un pētnieku.

Kā vēstīts Ogres novada pašvaldības mājaslapā, bērni kopā ar pieaugušajiem nagloja būrīšus, gatavoja kukaiņu mājas un radošus mākslas darbus, spēlēja izzinošas spēles, mizoja baļķus, samīļoja sniega suņus un nodevās citām aktivitātēm.

Kā magnēts ar radošu un rotaļīgu gaisotni pie sevis vilka “Stigu RM” pārstāvošā “Smaidu darbnīca”. Taču sava “odziņa” bija katrai stacijai. Par lielo piekrišanu liecināja kaut tas, ka vairākiem dalībniekiem pietrūka līdzpaņemto darba materiālu. Tā, piemēram, Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes bagātīgie dabas materiālu krājumi līdz pēdējai sūnai un kokam pārtapa radošos mākslas darbos. Arī pēc Zilo kalnu aģentūras būrīšu sagatavēm putnu draugi stāvēja rindā un to pietrūka.

Pirmo reizi apmeklētājus uzrunāja AS “Latvijas Finieris”, Valsts Policija ar dienesta suņiem, SIA “MA Corner” ar baļķu mizošanas prasmēm, SIA “Ikšķiles Māja” ar šķeldošanu, uzņēmumi “Nordwood” un “Meistars A” ar aizraujošām spēlēm, LU MDZF Bioloģijas institūts ar vēstījumu par Ogres Zilo kalnu floru un faunu un informāciju par dabas parka “Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu.

Ogres novada pašvaldības aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” tikpat ļoti priecājas par vairākkārtīgajiem sadarbības partneriem – Ogres tehnikumu, Dabas aizsardzības pārvaldi, LVMI “Silava”, AS “Biolat”, AS “Latvijas valsts meži”, VUGD Ogres daļu, Ogres novada Pašvaldības policiju, Sporta centru un Kultūras un tūrisma pārvaldi, Valsts meža dienestu, Meža konsultāciju pakalpojumu centru, asociāciju “Latvijas koks”, SIA “Stiga RM”, biškopi Ivaru Rancānu, biedrību “Sniega suņi”, Ogres Biatlona klubu, tip.tip.lv, SIA “Sakopts nams” u.c.

Aģentūra sola arī nākamgad parūpēties par atkal jauniem un tikpat aizraujošiem pārsteigumiem.

Zemāk atradīsi spilgtākos mirkļus no pasākuma un sajutīsi radošo gaisotni, kas izstaro fotogrāfijām vien.

