Kā ziņo Ogres novada pašvaldība, ikdienas paradumi, attieksme pret veselību un izpratne par drošību veidojas un nostiprinās tieši ģimenē. Tuvojoties vasarai, pasākuma sākumā tika aktualizēta drošību pie un uz ūdens, atgādinot būtiskākos drošības principus bērniem un vecākiem, lai vasara būtu ne tikai aktīva, bet arī droša.
Pasākuma turpinājumā uztura speciālistes vadībā vecāki kopā ar bērniem piedalījās nodarbībā par veselīgu uzturu, iekļaujot praktisku gatavošanas meistarklasi. Ģimenes kopīgi pagatavoja gardas un veselīgas pavasara receptes, kā arī bērniem veselīgā našķa alternatīvu – “Raffaello”.
Oveselība nodarbību par uzturu, iekļaujot gatavošanas meistarklasi realizē Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (identifikācijas Nr. 4.1.2.2/1/24/I/022) ietvaros.