Studenti saskata, ka līdzās esošā izglītības iestāde ļautu izmantot šo vietu nodarbībām, izstādēm vai izglītojošiem pasākumiem. Pie ūdenstorņa atrodas arī autobusa pietura, netālu lidlauks un izklaides parks «Avārijas brigāde» – tas viss jau skaidri iezīmē potenciālo mērķauditoriju. Studenti prezentācijā uzsvēra, ka saskaņā ar būvekspertīzes atzinumu ūdenstorņa dzelzsbetona pamati ir labā stāvoklī, kas dod reālu iespēju objektu ne tikai saglabāt, bet arī attīstīt. Arī Ogres novada pašvaldība secina, ka šādu vīziju izstrāde ir īpaši nozīmīga, jo tā sniedz iespēju saglabāt un atjaunot būtisku industriālā mantojuma objektu, vienlaikus pielāgojot to mūsdienu vajadzībām. Projekts arī varētu attīstīt tūrismu Lēdmanes pagastā.
Pirmā ar savu redzējumu par ūdenstorni dalījās studente Loreta Vārpa, pēc kuras domām, šī būtu ideāla vieta militārās aviācijas zinātņu centram. Tas būtu gan Baltijas, gan Skandināvijas kontekstā unikāls centrs un varētu piesaistīt apmeklētājus arī no citām valstīm.
Konferencē tika prezentēta arī virkne citu ideju. Piemēram, pārvērst torni par multifunkcionālu ēku ar muzeju, kurā katram ir iespēja iepazīt Lēdmanes stāstu, konferenču zāli un pat kafejnīcu. Studente Ieva Granta piedāvāja to pārvērst par aktīvās atpūtas centru gan pieaugušajiem, gan pusaudžiem ar tīklu konstrukcijām 15 metru augstumā, kino zāli un izstāžu telpu. No vienas studentes izskanēja ierosinājums vienā no ūdenstorņa stāviem izveidot botānisko dārzu.
Studente Meldra Spēka, prezentējot savu projekta vīziju, aicināja uz empātiju un līdzpārdzīvojumu, kā arī apzināšanos, ierosinot Lēdmanes ūdenstorni veidot par Lēdmanes sabiedrības kultūras un izglītības centru, kurā apmeklētājiem būtu iespēja uzzināt, kā šobrīd dzīvo cilvēki Ukrainā. Ēkā atrastos arī kafejnīca un konferenču telpa. Savukārt studente Līga Gustiņa torni redz kā ūdens zinātnes centru, kurā bērniem un jauniešiem organizēt izzinošas nodarbības par un ap procesiem, kas saistīti ar ūdeni.
Visnotaļ interesantu redzējumu pauda Santa Zīverte, kura Lēdmanē, atšķirībā no citiem studentiem, ir uzaugusi un kur joprojām dzīvo viņas vecāki. Viņa, izklāstot savu vīziju, norādīja, ka vēlētos, lai ūdenstorņa saistība ar ūdeni nepazūd un tas kļūst par vietu, kur doties peldēt, uz pirtīm un relaksēties.
Studentu idejas augstu novērtēja arī Ogres novada pašvaldības pārstāvji, uzsverot, ka tālāk sekos šo projekta vīziju nodošana sabiedrības apspriešanai. Vēlāk notiks diskusija par finansējuma piesaistīšanu, un nākamais solis jau būs projekta realizēšana sadarbībā ar topošajiem profesionāļiem. Tikmēr studenti pauda patiesu prieku, ka viņiem dota iespēja piedalīties šā vēsturiskā mantojuma atdzīvināšanā.