Viņš raksta: "Pret likteni stāvēdami.
Šodien Taurupes muižas klētī Ogres novadā atklāja Lato Lapsas izstādi un grāmatu 2 sējumos par latviešu strēlniekiem. Šī izstāde ir par drosmīgiem mūsu senčiem, no kuriem aizsākās cīņa par brīvu un neatkarīgu valsti Latviju.
Viņu alkas pēc brīvības ir ieliktas mūsu valsts pamatos. Es visus aicinu braukt uz Taurupi paskatīties uz fotogrāfijām, ieskatīties strēlnieku acīs un smelties viņu drosmi. Mūsos tek viņu asinis. Pārstājam par visu sūkstīties, mēs spējīgi esam demokrātiskā ceļā apturēt mūsu valsts slīdēšanu lejup. Padzenam Vienotības nejēgas no valsts pārvaldes! Es ticu, ka Latvijas tauta nav mazohisti un oktobrī mēs iesim pie vēlēšanu urnām un vēlēsim lielāko labumu mūsu Latvijai, nevis mazāko ļaunumu.
Lato Lapsas grāmata ir par mīlestību. Par strēlnieku mīlestību pret savu Latviju. Paldies Lato Lapsam un viņa komandai par vērienīgo darbu. Šī izstāde jāredz katram, kas sevi sauc par latvieti. Paldies arī visai komandai, kas strādāja, lai to visu mēs redzētu dzīvē.
Brauciet uz Taurupes muižas klēti, kas šogad saņēmusi Grand PRIX būvniecības gada balvu. Mēs Ogres novadà atjaunojam ēkas ne tikai tiem, kas tagad dzīvo, bet arī tiem, kas kādreiz dzīvoja pagastos. Mums no katra pagasta nāk Lāčplēša ordeņa kavalieri, no Taurupes ir nākuši 4 brāļi Blausi, kas visi ir Lāčplēša ordeņa kavalieri.
Izstādes atklāšanā man bija tas gods iepazīties ar Jāņa Blausa mazmazdēlu, kurš redzams vienā no fotogrāfijām. Pateicoties Taurupes muižas klēts pastāvīgajai ekspozīcijai, Blausu dzimta veidos Taurupē dzimtas saietu.
Mums ir jāveido kopā tās lietas, kas mūs vieno kā tautu, un šīs izstāde un grāmata ir labs tam piemērs. Arī mums ir jāspītē liktenim – jāsaglabā lauku skolas, jāsaglabā pagasta pārvaldes, jābūvē pagastos tik kvalitatīvas ēkas kā Taurupes muižas klēts, jāliek novada sirdī leģionāru vairodziņš ar uzrakstu Latvija, jāliek pieminekļi mūsu neatkarības varoņiem, jāceļ godā mūsu tautas varoņi.
Ja mūsos nebūtu šis strēlnieku spīts, tad visa pirms tam nosauktā nebūtu – nebūtu vairodziņa, lauku skolu, Neatkarības laukuma ar skulptūrām. Un, ja strēlnieku vietā būtu tādi kā Vienotības birokrāti, mums nebūtu mūsu valsts. Tāpēc brauciet smelties iedvesmu uz Taurupes muižas klēti!"