Pasākums sākās saullēktā ar klusuma brīdi, godinot Ukrainas tautas upurus. Sanākušie stājās īpašā norobežotā laukumā, veidojot Ukrainas valsts formu un šādi uzsverot, ka Ukrainas teritorija imperiālistisku agresora iegribu dēļ nedrīkst tikt sadalīta.
Latvijas Pilsoniskā alianse skaidro, ka izvēlētais norises laiks bija apzināts - saullēkts atgādina par Krievijas iebrukuma sākumu agrā rīta stundā, bet vienlaikus iemieso cerību par Ukrainas uzvaru, kas nav zudusi arī pēc četriem kara gadiem. "Šodien mēs simboliski stāvam Ukrainas zemē. Mēs esam Kijivā, Harkivā, Dņipro un citviet. Zem mūsu kājām ir Ukrainas zeme, kuru plosa agresors, gribot to sev. Bet ziniet - iekārota zeme nebūs iekarota zeme," sacīja pasākuma vadītāja aktrise Guna Zariņa.
Cilvēki bija ieradušies ar Ukrainas, Latvijas un Eiropas Savienības karogiem, kā arī rokās turēja plakātus, kas vēstīja: "Brīvību Ukrainai", "Kopā līdz uzvarai", "Slava Ukrainai", "Mostieties, celieties, Ukrainai sāp!", "Varoņiem vajag Putinu uz Hāgu", "Brīvība nav ieņemama". Tāpat cilvēki bija ieradušies ar dzelteniem un ziliem ziediem, kurus nolika pie Brīvības pieminekļa.
Sanākušie diriģenta Matīsa Tuča vadībā kopā ar solistiem Aiju Vītoliņu, Daumantu Kalniņu, Artemu Basovu un koriem dziedāja Latvijas valsts himnu "Dievs, svētī Latviju!", Ukrainas valsts himnu "Ще не вмерла України", dziesmas "Taisnība", "Dziesma, ar ko tu sāksies?", dziesmas "Не твоя війна" un "Zaļā dziesma".
Kā novēroja aģentūra LETA, uz pasākuma bija ieradušies arī vairāki Saeimas deputāti un ministri.
Visu dienu pie Brīvības pieminekļa ikvienam ir iespēja ar ziedojumu sniegt atbalstu Ukrainai labdarības organizācijas "Ziedot.lv" un biedrības "Tavi draugi" ziedojumu punktos, palīdzot nodrošināt siltumu un nepieciešamo atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem.
No plkst. 18.30 līdz 19.30 biedrība "Tavi draugi" rīkos simbolisku gājienu "Gaismas ceļš Ukrainai", pieminot kara upurus. Pulcēšanās paredzēta Doma laukumā, no kurienes dalībnieki dosies kopīgā gājienā līdz Brīvības piemineklim. Ikviens aicināts līdzi ņemt gaismas avotus - viedtālruņus, kabatas lukturīšus vai citus simboliskus gaismas nesējus -, lai kopīgi izgaismotu solidaritātes un piemiņas ceļu.
Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā 2022. gada 24. februārī un ir prasījis desmitiem tūkstošo Ukrainas civiliedzīvotāju un karavīru upurus.