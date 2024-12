FOTO: Valsts prezidents pauž gandarījumu par kvalitatīvu un mūsdienīgu vidējās izglītības pieejamību Ogres novadā

“Priecē, ka Ogres novada jauniešiem ir pieejama kvalitatīva un mūsdienīga izglītība. Piemēram, Ogres Valsts ģimnāzija, kas izveidota par vienīgo skolu Ogres pilsētā 10.-12. klašu skolēniem, ir ieguvusi vienu no modernākajām skolas ēkām Latvijā un pat visu Baltijas valstu mērogā. Tā ir īstā vieta, kur skolēniem daudzpusīgi attīstīties un izpaust savu personību – pētniecībā, radošajās un sabiedriskajās aktivitātes, sportā un kopīgā laika pavadīšanā ar vienaudžiem. Vienlaikus moderna mācību un skolas attiecību vide prasa ieguldījumus arī mūsdienīgos skolotājos, klases un skolas vadības risinājumos un mācību atbalsta komandās. Savā veidā tas ir maratona uzdevums skolas un pašvaldību vadītājiem. Novērtēju pašvaldības apņemšanos stiprināt arī pārējās novada skolas, lai ikviens bērns un jaunietis labu izglītību iegūtu tuvāk mājām. Tāpēc novēlu meklēt tālredzīgākos risinājumus, sadzirdēt jauniešus un vecākus un panākt iedzīvotāju līdzdalību un līdzatbildību par šādām pārmaiņām,” pēc vizītes Ogres novadā pauda Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Vizītes laikā Valsts prezidents iepazinās ar Ogres novada pašvaldības sociālo uzņēmumu "Ogres Zelta liepa" un vienu no Ziemeļeiropas reģionā vadošajiem elektronisko sistēmu un to komponenšu ražotājiem, elektronikas uzņēmumu AS “HansaMatrix” Pārogrē. Valsts prezidents tika iepazīstināts arī ar egļu audzētavas SIA “Paegles egles” darbību Tomes pagastā, kur šobrīd 13 hektāru lielajā audzētavā aug 35 000 dažādu sugu Ziemassvētku egles un vairāk nekā 250 dažādu sugu un šķirņu dekoratīvie stādi. Valsts prezidents apmeklēja arī Ķeipenes piparkūku studiju.