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Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 22:04

FOTO: Vīrietis Birzgalē, pārbaudot putnu būri, piedzīvo nepatīkamu pārsteigumu

OgreNet
FOTO: Vīrietis Birzgalē, pārbaudot putnu būri, piedzīvo nepatīkamu pārsteigumu
Foto: Pexels.com
Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 22:04

FOTO: Vīrietis Birzgalē, pārbaudot putnu būri, piedzīvo nepatīkamu pārsteigumu

OgreNet

Dabā valda pavisam citi noteikumi nekā cilvēku pasaulē – parasti izdzīvo tikai paši stiprākie, viltīgākie vai tie, kuri prot labāk pielāgoties. To uzskatāmi apliecina arī kāds atradums Birzgalē. "Kad pārbaudi putnu būri, bet tur..." savu ierakstu "Facebook" iesāk Dmitrijs.


Pārbaudot putnu būrīti, viņš secinājis, ka tajā sev mājvietu ierīkojuši sirseņi. "Dažreiz pat nācies redzēt beigtas lielās zīlītes uz olām, kuras zaudēja cīņā par būri..." pieredzētajā dalās Dmitrijs. 

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Foto: Dmitrijs Boiko

Ierakstam viņš pievienojis arī entomologa Uģa Piterāna komentāru: "Sirsenis jeb irsis (Vespa crabro) ir Latvijas lielākā lapseņu suga. Pavasara beigas un vasaras sākums ir tas brīdis, kad tie sāk veidot savas ligzdas jeb pūžņus. Dabā tie parasti izvēlas apdzīvot dabiskus dažādu lapkoku dobumus, tomēr reizēm mēdz 'aizņemt' arī dzeņu vai dzilnu kaltus dobumus. Nesmādē arī putnu būrīšus, kā arī var veidot pūžņus cilvēku mājokļos - parasti kaut kur bēniņos, pažobelēs vai tamlīdzīgās nelielās telpās/nišās, kas sirsenim var atgādināt lielu 'koka dobumu'. 

Lai arī sirseņi kopumā ir samērā miermlīgas radības (dzeļ faktiski tikai aizstāvoties) un tā dzēliens kopumā nav stipri bīstamāks kā citu lapseņu vai bišu dzēliens, tomēr saprotams, ka cilvēki bieži vien nevēlas sev šādus 'kaimiņus'. Ja ir aizdomas, ka jūsu mājā ir iemitinājies sirsenis, jūnija pirmā puse ir labākais brīdis, kad vēl var paspēt samērā vienkārši tikt galā ar pūžņa 'jaunbūvi'. Vēlāk sezonā, piemēram, vasaras beigās gatavu un pabeigtu sirseņa pūzni var apdzīvot pat vairāki simti īpatņu un tad no šāda pūžņa atbrīvoties ir jau daudz sarežģītāk."

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Foto: Dmitrijs Boiko
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