AS “Olainfarm” Gvido Dzērve

“Gada balva medicīnā” 2022. gada ģimenes ārsta titulu saņēma Dace Roska no Ogres AS “Olainfarm” Gvido Dzērve

Sabiedrības balsojumā 2022. gada ģimenes ārstes titulu un īpašo balvu no AS “Olainfarm” šogad Latvijas veselības nozares nozīmīgākajā notikumā “Gada balva medicīnā” saņēma ģimenes ārste no Ogres – Dace Roska. Viņa atzīst, ka darba grūtumā ir ļoti daudz gandarījuma.