Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, februārī pieaudzis par 3,6%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada februārī, salīdzinot ar janvāri, bija transporta grupai (+0,2 procentpunkti), atpūtai, sportam un kultūrai (+0,1 procentpunkts), alkoholiskajiem dzērieniem, tabakai (+0,1 procentpunkts), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,1 procentpunkts), kā arī pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (-0,1 procentpunkts) un personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,6%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā galvenokārt akciju rezultātā bija gaļas izstrādājumiem (-3,7%). Akciju ietekmē lētāks kļuva arī sviests (-9,4%), vājpiens (-5,2%), atspirdzinošie dzērieni (-6,4%), siers (-1,1%), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (-1,6%), citi miltu konditorejas izstrādājumi (-1,2%) un šokolāde (-1,3%). Cenas samazinājās svaigai, atdzesētai vai saldētai cūkgaļai (-1,4%), olīveļļai (-7%), augļu un dārzeņu sulām (-3,1%), kā arī kartupeļiem (-3,9%).
Savukārt mēneša laikā sadārdzinājās svaigi vai atdzesēti augļu dārzeņi (+10,7%), svaigi vai atdzesēti lapu vai stublāju dārzeņi (+10,1%), žāvētas, sālītas vai kūpinātas zivis (+8,7%), garšvielas, kulinārijas garšaugi un sēklas (+6,9%), citi svaigi augļi (+5,7%), svaigas ogas (+4,9%), kā arī svaigas dateles, vīģes un tropu augļi (+3,4%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 1,2%. Cigarešu cenas kāpa par 6,1%, savukārt alkoholiskajiem dzērieniem cenas samazinājās par 1,6%, ko ietekmēja akcijas stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un liķieriem (-2,5%), kā arī vīnam (-1,6%).
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,4%.
Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā mēneša laikā bija cietajam kurināmajam (+5,9%). Dārgāki bija arī materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam (+1,6%). Elektroenerģija sadārdzinājās vidēji par 0,2%, bet vidējais cenu līmenis siltumenerģijai samazinājās par 0,4%.
Veselības aprūpes grupā mēneša laikā vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,6%. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā akciju noslēgumu rezultātā bija medikamentiem. Dārgāki bija arī zobārstniecības pakalpojumi.
Transporta grupā cenas mēneša laikā pieauga par 1,7%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums degvielai (+3,4%), tostarp dīzeļdegvielai - par 3,8%, benzīnam - par 2,8% un auto gāzei - par 0,3%. Mēneša laikā cenas pieauga pasažieru aviopārvadājumiem, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam. Savukārt cenas samazinājās riepām.
Atpūtas, sporta un kultūras grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 1,2%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem un precēm dārzam, augiem un ziediem. Preces lolojumdzīvniekiem akciju noslēgumu rezultātā arī kļuva dārgākas. Mēneša laikā vidējais cenu līmenis samazinājās grāmatām.
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas mēneša laikā samazinājās par 1,3%. Galvenokārt akciju dēļ lielākā ietekme uz cenu kritumu grupā bija citām ierīcēm, priekšmetiem un izstrādājumiem personiskajai aprūpei. Lētāki bija arī bērnu aprūpes pakalpojumi.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums mēneša laikā bija citiem mājsaimniecības pakalpojumiem. Savukārt cenas samazinājās pirmsskolas izglītībai, apģērbiem, kā arī mājokļa mēbelēm.
Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada februārī, salīdzinot ar 2025. gada februāri, bija mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,9 procentpunkti), galvenokārt siltumenerģijai un elektroenerģijai, kā arī pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+0,7 procentpunkti). Būtiska ietekme bija arī veselības aprūpei (+0,3 procentpunkti), apģērbam un apaviem (+0,2 procentpunkti), kā arī ar transporta grupai (-0,2 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 2,4%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu šajā grupā gada laikā bija kafijai (+16,7%), svaigai, atdzesētai vai saldētai vistu gaļai (+12,2%), svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (+15,6%), olām (+18,2%), šokolādei (+10,4%), kā arī citiem miltu konditorejas izstrādājumiem (+3,6%). Dārgākas bija arī žāvētas, sālītas vai kūpinātas zivis (+29,9%), svaigi citrusaugļi (+19%), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (+5,3%) un svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa (23,1%).
Savukārt lētāks bija sviests (-19,9%), olīveļļa (-22,5%), kartupeļi (-17,2%), svaigas dateles, vīģes un tropu augļi (-11,9%), gaļas izstrādājumi (-2,3%) un vājpiens (-5,1%).
Apģērba un apavu grupā cenas gada laikā palielinājās vidēji par 2,9%. Apģērbu cenas kāpa par 2,3%, bet kurpes un citi apavi kļuva dārgāki par 5,9%.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 5,3%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija siltumenerģijai (+4,4%). Dārgāka bija elektroenerģija (+5,1%), ūdensapgāde (+9,7%), cietais kurināmais (+7,3%), kanalizācijas pakalpojumi (+13%), mājokļa apsaimniekošanas maksa (+3,9%), mājokļa īres maksa (+6,4%), kā arī dabasgāze (+5,8%). Cenas pieauga arī pakalpojumiem mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+6,5%) un atkritumu savākšanai (+5%). Savukārt lētāki bija materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam (-1,3%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā kāpa par 4,1%. Gada laikā dārgāki kļuva ambulatorie ārstnieciskie un rehabilitācijas pakalpojumi, zobārstniecības pakalpojumi, medikamenti, attēldiagnostikas pakalpojumi un medicīnas laboratoriju pakalpojumi.
Transporta grupā cenas gada laikā samazinājās vidēji par 1,7%, ko galvenokārt noteica cenu kritums degvielai par 6,2%. Dīzeļdegviela kļuva lētāka par 5,4%, benzīns - par 7,8%, bet auto gāze - par 3,5%. Cenas kritās rezerves detaļām un piederumiem personiskajiem transportlīdzekļiem. Savukārt gada laikā pieauga cenas personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, citiem pakalpojumiem saistībā ar personiskajiem transportlīdzekļiem, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, pasažieru pārvadājumiem ar vilcienu.
Informācijas un sakaru grupā vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 2,5%. Sadārdzinājās audiovizuālo straumēšanas pakalpojumu abonementi un audiovizuālā satura noma, kompleksie telekomunikāciju pakalpojumi, mobilo sakaru pakalpojumi. Lētāki bija datori.
Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu grupā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,4%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+5,2%), kā arī ēdnīcu, kafetēriju un mācību iestāžu ēdnīcu pakalpojumiem (+5,6%).
Personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 3,2%. Dārgāki bija juvelierizstrādājumi un rokas pulksteņi, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi, uzturēšanās maksa veco ļaužu pansionātā.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija cigaretēm, augstākajai izglītībai un sporta pakalpojumiem. Savukārt lētāki bija stiprie alkoholiskie dzērieni un liķieri, vīns, alus.