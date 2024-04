Gada laikā taromātos ziedoti 327 tūkstoši eiro; starp aktīvākajiem ziedotājiem arī ogrēnieši

"Paldies Latvijas iedzīvotājiem, kuri apvienojuši rūpes par vidi, nododot depozīta iepakojumus, un iespēju palīdzēt grūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem. Katrs nodotais depozīta iepakojums, kas ziedots, pārvērties praktiskā palīdzībā, lai sagādātu cienīgas vecumdienas Latvijas sirmgalvjiem, lai nodrošinātu mieru Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā, kā arī palīdzētu četrkājainajiem ķepaiņiem sagaidīt jaunos saimniekus veseliem un siltumā," stāsta "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta.

"Tuvojoties Ziemassvētkiem un jaunajam gadam, vēlos mudināt iedzīvotājus būt īpaši aktīviem un darīt labu ar savu taru. Dēvējam šo par "labtarības laiku", jo ar depozīta maksu par nodotajiem iepakojumiem atbalstām simtiem mūsu līdzcilvēku. Esam priecīgi, ka varam mūsu iespaidīgajā ziedošanas tīklā - vairāk nekā 1067 taromātos visā Latvijā - piedāvāt nu jau četras ziedošanas iespējas. Taču neaizmirsīsim par ziedošanu arī pēc svētkiem, jo atbalsts šiem virzieniem ir nepieciešams cauru gadu. Šobrīd šis ir viens no tehniski vienkāršākajiem un iedzīvotājiem pieejamākajiem ziedošanas veidiem valstī," aicina SIA "Depozīta iepakojuma operators" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Ukrainas atbalsta iespēja tiks paplašināta, nodrošinot daudzveidīgāku palīdzību. Līdzekļi, kas tiks ziedoti Ukrainai, pārvērtīsies reālā palīdzībā - ģeneratoros, pārtikā un medikamentos gan ukraiņu karavīriem frontē, gan Ukrainas bēgļu ģimenēm. Savukārt smagi slimu bērnu ģimenes tiks finansiāli atbalstītas, lai nosegtu bērnu ārstniecību, medikamentus, operācijas, rehabilitāciju un dažādu palīglīdzekļu iegādi.

Gada laikā lielāko ziedojumu summu - 133 032,1 eiro - iedzīvotāji novirzījuši Ukrainas bēgļu bērniem, 64 023,2 eiro novirzīti trūcīgo senioru atbalstam, bet 129 999,5 eiro - dzīvnieku patversmju iemītniekiem. Par saziedotajiem līdzekļiem sniegts atbalsts 594 Latvijas trūcīgajiem sirmgalvjiem, apmaksājot ļoti praktisku palīdzību - pārtiku, malkas iegādi, zāles, brilles, ārstniecību, zobārstniecību, tehniskos palīglīdzekļus. Tāpat atbalstīti arī 632 Ukrainas bēgļu bērni, lai viņi rastu mieru Latvijā - nodrošinātas attālinātās mācības Ukrainas skolās, pirmās nepieciešamības preces bēgļu ģimenēm, kas tagad ierodas Latvijā, ārstniecība, rehabilitācija un zobārstniecība. Ar ziedojumu palīdzību palīdzēts 1685 četrkājainajiem draugiem, kuri savus īstos saimniekus gaida kādā no sešām Latvijas patversmēm; par saziedotajiem līdzekļiem patversmēs sniegti veterinārie pakalpojumi, nodrošināta uzturēšanās siltumā un barība.

Lielāko ziedojumu summu 122 402,3 eiro apmērā gada laikā saziedojuši rīdzinieki - tas sastāda 37% no visas kopējās saziedotās summas. Aktīvi bijuši arī Vidzemes iedzīvotāji, kas ar taromātu starpniecību kopumā noziedojuši 69 372,3 eiro. Starp aktīvākajām pilsētām, kurās saziedots visvairāk, var minēt Rīgu, Jelgavu, Cēsis, Liepāju, Jūrmalu, Siguldu, Ādažus, Valmieru, Ogri un Mārupi. "Kopējās tendences uzrāda, ka depozīta sistēmas lietotāji ziedo aptuveni 1% no atgūtās depozīta maksas. Lai gan tā ir šķietami neliela daļa, esam spējuši palīdzēt ļoti daudziem un darīsim to arī turpmāk," piebilst M. Stūrītis.

Ziedojumu veikšana taromātos noritēs tāpat kā līdz šim - kad visi tukšie depozīta iepakojumi ir nodoti, lietotājam jāspiež uz ekrānā redzamās pogas "Ziedot" un jāizvēlas viens no četriem labdarības virzieniem, kuram viņš vēlas novirzīt depozīta maksu. Sesijas noslēgumā nepieciešams apstiprināt veikto izvēli, nospiežot pogu "Ziedot!". Pēc divkārtēja apstiprinājuma veikto ziedojumu nav iespējams atcelt.

Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama vietnē www.depozitapunkts.lv, kā arī "Facebook" un "Instagram" kontos "Depozīta punkts".