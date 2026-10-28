Gaidāms pirmais slapjais sniegs un apledojums

No 4. novembra pieaugs slapja sniega varbūtība, nākamnedēļ brīžiem gaidāms brāzmains vējš. Nedēļas sākumā termometra stabiņš vietām vēl pakāpsies līdz +10 grādiem, nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra naktīs var pazemināties līdz -5 grādiem. Uz autoceļiem var veidoties apledojums.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamajā un aiznākamajā nedēļā gaisa temperatūra Latvijā noslīdēs vienu divus grādus zem normas. Nokrišņu daudzums prognozēts tuvu ilggadējam vidējam rādītājam.