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Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 13:12

Iespējams gaisa telpas apdraudējums beidzies

LETA/OgreNet
Iespējams gaisa telpas apdraudējums beidzies
Foto: LETA
Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 13:12

Iespējams gaisa telpas apdraudējums beidzies

LETA/OgreNet

Iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Rēzeknes novados ir beidzies, liecina Latvijas armijas publicētā informācija.

Latvijas armija informēja, ka neilgi pirms vieniem dienā sākās iespējams apdraudējums gaisa telpā pierobežā - Krāslavas un Rēzeknes novados. 

NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu, teikts armijas paziņojumā. Bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.

Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama, norāda NBS.

Jau ziņots, ka šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja.

Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.

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