Iedzīvotāju ievērībai! Ogres gājēju tunelī notiks remontdarbi

Ogres gājēju tunelis ir nozīmīgs savienojums starp pilsētas daļām abpus dzelzceļam, un to ikdienā izmanto gan iedzīvotāji, gan pilsētas viesi. Īpaši svarīga pacēlāju pieejamība ir cilvēkiem ar kustību traucējumiem, senioriem, kā arī ģimenēm ar bērnu ratiņiem, norāda pašvaldība.
“Mūsu mērķis ir veidot Ogri par pilsētu, kurā ikviens cilvēks var ērti un droši pārvietoties neatkarīgi no vecuma vai fiziskajām iespējām. Esošie pacēlāji gājēju tunelī jau ilgstoši ir sagādājuši neērtības iedzīvotājiem, turklāt to uzturēšana prasa arvien lielākus līdzekļus, tādēļ esam pieņēmuši lēmumu tos aizstāt ar mūsdienīgiem pasažieru liftiem, kas būs ērtāki lietošanā un nodrošinās labāku vides pieejamību. Apzināmies, ka nomaiņas laikā būs jāsaskaras ar neērtībām, īpaši cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem, tomēr šie darbi ir nepieciešami, lai ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvu un drošu risinājumu. Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem, un jau līdz gada beigām plānojam šo svarīgo pilsētas infrastruktūras objektu padarīt ievērojami ērtāku ikvienam,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja.
Liftu uzstādīšanas darbu laikā abi līdzšinējie pacēlāji nebūs pieejami. Pašvaldība īpaši aicina ar to rēķināties cilvēkus ar kustību traucējumiem un ģimenes ar bērnu ratiņiem, kuri ikdienā izmanto šo savienojumu.
Tuneļa kāpņu abās pusēs ir ierīkotas metāla sliedes, kas paredzētas bērnu ratiņu un velosipēdu pārvietošanai pa kāpnēm. Lai gan šis risinājums nav tik ērts kā pacēlājs, darbu laikā tas var kalpot kā alternatīva cilvēkiem, kuri spēj droši pārvietot ratiņus pa kāpnēm. Savukārt cilvēkiem ratiņkrēslos, kuriem tuneļa kāpnes nav izmantojamas, ieteicams izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus, tostarp dzelzceļa šķērsošanas vietas Ogrē, Pārogrē vai Jaunogrē, ņemot vērā konkrētās šķērsošanas vietas pieejamību, informē Ogres novada pašvaldība.
Ogres novada pašvaldība apzinās, ka pacēlāju nomaiņa uz laiku radīs neērtības, īpaši tiem iedzīvotājiem, kuriem pārvietošanās iespējas jau ikdienā ir ierobežotas, un pateicas par sapratni būvdarbu laikā.
Pašvaldība noslēgusi līgumu ar Latvijā un Zviedrijā strādājošo uzņēmumu SIA “ELEMENT HISS AB” par jaunu pasažieru liftu piegādi un uzstādīšanu. Līguma kopējā summa ir 105 600 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, no kuriem 98 400 eiro paredzēti liftu piegādei un montāžai. Līgumā iekļauta arī liftu tehniskā apkope un diennakts avārijas serviss, lai nodrošinātu iekārtu uzturēšanu un operatīvu reaģēšanu tehnisku problēmu gadījumā.