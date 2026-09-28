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Pirmdiena, 28. septembris, 2026 10:49

Gājēju ievērībai! Sāk atjaunot kāpnes Zvaigžņu ielā Ogrē

Ogresnovads.lv/OgreNet
Gājēju ievērībai! Sāk atjaunot kāpnes Zvaigžņu ielā Ogrē
Foto: Ogres novads
Pirmdiena, 28. septembris, 2026 10:49

Gājēju ievērībai! Sāk atjaunot kāpnes Zvaigžņu ielā Ogrē

Ogresnovads.lv/OgreNet

No 28. septembra Zvaigžņu ielā Ogrē tiks uzsākti kāpņu atjaunošanas darbi, kas uz laiku ierobežos gājēju satiksmi. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz oktobra beigām.

Kāpnes pāri Zvaigžņu kalnam savieno Meža prospektu ar Brīvības ielu un ikdienā tiek intensīvi izmantotas. Tās ir būtisks gājēju savienojums arī Ogres Centra pamatskolas skolēniem, dodoties uz skolu un citām iestādēm pilsētas centrā.

Atjaunošanas laikā paredzēts veikt bojāto pakāpienu remontu, kā arī citus ar kāpņu konstrukciju un virsmu sakārtošanu saistītus darbus.

Svarīgi! Būvdarbu laikā kāpnes nebūs izmantojamas. Ogres Centra pamatskolas skolēni un citi gājēji aicināti savlaicīgi izvēlēties alternatīvu maršrutu un ievērot objektā izvietotās norādes un norobežojumus.

Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret īslaicīgajām neērtībām. Pēc darbu pabeigšanas kāpnes būs drošākas un ērtākas ikdienas lietošanai.

Kāpņu atjaunošana tiek īstenota kā Ogres novada iedzīvotāju līdzdalības budžeta projekts. Līdzdalības budžets dod iedzīvotājiem iespēju ierosināt un balsojumā noteikt sabiedrībai nozīmīgus uzlabojumus, kas tiek īstenoti par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projekta “Kāpņu atjaunošana Zvaigžņu ielā” izmaksas ir 7 970,67 EUR.

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