Igaunija šajā dienā svin valsts svētkus, atzīmējot 108. gadadienu kopš Igaunijas Republikas pasludināšanas. Ogres novadu saista senas draudzības saites ar divām šīs valsts pilsētām – Jehvi un Hāpsalu. Par godu šai nozīmīgajai dienai, arkveida gājēju tilts un trošu gājēju tilts iemirdzēsies Igaunijas karoga zilajā, melnajā un baltajā krāsā.
Jehvi ir kādreizējā Ogres rajona sadraudzības pašvaldība. Ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros notikušās izmaiņas, 2011. gadā sadarbības līgums tika atjaunots starp Jehvi pašvaldību un Ogres novada pašvaldību, paredzot sadarbību visās pašvaldību kompetencē esošajās jomās. Savukārt Hāpsalu pilsēta ir kādreizējā Ikšķiles novada sadraudzības pašvaldība. 2021. gadā, administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojoties Ikšķiles un Ogres novadiem, Hāpsalu kļuva par jaunizveidotā Ogres novada sadraudzības pilsētu.
Vienlaikus 24. februārī aprit četri gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Šis laiks ukraiņu tautai bijis neaprakstāmu sāpju, ciešanu un izmisuma pilns, sērojot par izpostīto zemi un zaudētajām dzīvībām, tomēr ukraiņi turpina varonīgi stāties pretī iebrucējiem, apliecinot savu nesalaužamo garu un apņēmību. Pieminot kara upurus un apbrīnojot ukraiņu tautas izturību, abi Ogres pilsētā esošie gājēju tilti šovakar izgaismosies arī Ukrainas karoga zilajos un dzeltenajos toņos.
Ukrainā Ogres novadam ir trīs sadraudzības pašvaldības. Ilgstošākā sadarbība izveidojusies ar Černihivu, ar kuru 2007. gadā tika noslēgts nodomu protokols par sadarbību tādās jomās kā tirdzniecība, ekonomika un kultūra, kā arī izglītība, veselības aprūpe, jaunatnes politika, sports u.c. 2019. gadā tika parakstīts sadarbības līgums starp Ogres novada pašvaldību un Popasnas rajona valsts administrāciju – rajona militāri civilo administrāciju, bet 2023. gadā – ar Zbaražas pilsētas domi.
Ogres novads atbalstu Ukrainai sniedz jau kopš 2015. gada, un pēc 2022. gada 24. februārī uzsāktā Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Ogres novada pašvaldības vadība kopā ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, iestādēm un biedrībām pastāvīgi organizē palīdzības sūtījumus kara skartajai valstij, tostarp nogādājot Ukrainā kara apstākļos tik ļoti nepieciešamos transportlīdzekļus.
Igaunijas karoga zilā krāsa apzīmē Igaunijas debesis, ezerus un jūru, melnā – Igaunijas zemi, bet baltā – cilvēku tieksmi pēc prieka un gaismas. Ukrainas karogs sastāv no divām vienāda platuma horizontālām līnijām — zilas un dzeltenas —, kas simbolizē zilas skaidras debesis virs dzeltena kviešu lauka.