kā arī liedz nepilngadīgo vidū popularizēt homoseksualitāti, no bioloģiskā dzimuma atšķirīgu dzimumidentitāti un dzimuma maiņu, no 29. jūnija līdz 6. jūlijam līdz ar tumsas iestāšanos lokveida gājēju tilta un jaunā gājēju tilta arka iemirdzēsies Ungārijas karoga krāsās.
Trešdiena, 30. jūnijs, 2021 08:34
Gājēju tilti pār Ogres upi izgaismosies Ungārijas karoga krāsās
Aktualizējot konservatīvu un gadu garumā pārbaudītu vērtību lomu mūsdienu ģimenē, kā arī paužot atbalstu Ungārijai par pieņemto likumu, kas ļauj vecākiem pašiem izlemt, kādas vērtības saņems viņu bērni,