Ceturtdiena, 09.10.2025 20:25
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:25
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 30. jūnijs, 2021 08:34

Gājēju tilti pār Ogres upi izgaismosies Ungārijas karoga krāsās

ONKC
Gājēju tilti pār Ogres upi izgaismosies Ungārijas karoga krāsās
Trešdiena, 30. jūnijs, 2021 08:34

Gājēju tilti pār Ogres upi izgaismosies Ungārijas karoga krāsās

ONKC

Aktualizējot konservatīvu un gadu garumā pārbaudītu vērtību lomu mūsdienu ģimenē, kā arī paužot atbalstu Ungārijai par pieņemto likumu, kas ļauj vecākiem pašiem izlemt, kādas vērtības saņems viņu bērni,

kā arī liedz nepilngadīgo vidū popularizēt homoseksualitāti, no bioloģiskā dzimuma atšķirīgu dzimumidentitāti un dzimuma maiņu, no 29. jūnija līdz 6. jūlijam līdz ar tumsas iestāšanos lokveida gājēju tilta un jaunā gājēju tilta arka iemirdzēsies Ungārijas karoga krāsās.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?