Plānots, ka, sveicot Baltijas valstis un Ogres sadraudzības pilsētas un paužot solidaritāti, arī turpmāk varētu izmantot pagājušā gada nogalē izbūvētās LED gaismas instalācijas gājēju tiltam pār Ogres upi.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: "Ar mūsu kaimiņvalstu nacionālo simbolu – valsts karogu – krāsām mēs solidarizējamies ar lietuviešiem un igauņiem. Latviešu tautai ir bijis līdzīgs liktenis, visu Baltijas tautu vēsturē ir daudz kopīga. Ar gājēju tilta iemirdzēšanos Lietuvas un Igaunijas karogu krāsās mēs paužam cieņu mums tik tuvajām un draudzīgajām tautām un valstīm."