“Izrotājot gājēju tiltu Lietuvas karoga krāsās, mēs paužam cieņu kaimiņu lietuviešu tautai, apliecinām savu solidaritāti un draudzību, apliecinām to, ka esam labi kaimiņi,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Lietuvas karogs sastāv no trim vienāda platuma horizontālām joslām. Augšējā josla ir dzeltenā, vidū ir zaļā, bet apakšējā josla ir sarkanā krāsā. Dzeltenā krāsa karogā apzīmē Lietuvas dzeltenos tīrumus, zaļā — tās laukus, bet sarkanā — visas par Lietuvu izlietās asinis.