"Getliņi eko" nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifs no septembra pieaugs par 10,5%

Noteikts, ka "Getliņi eko" nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifs ar dabas resursu nodokli 110 eiro par tonnu no 2024.gada 1.septembra būs 161,7 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kamēr šobrīd tarifs ir 146,39 eiro par tonnu.

Tarifs 161,7 eiro par tonnu bez PVN būs spēkā no 2024.gada 1.septembra līdz 2024.gada 31.decembrim.

Savukārt no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifs sasniegs 167,73 eiro par tonnu bez PVN pie dabas resursu nodokļa 120 eiro par tonnu, bet no 2026.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai tas būs 173,77 eiro par tonnu bez PVN pie dabas resursu nodokļa 130 eiro par tonnu.

Tajā pašā laikā "Getliņi eko" sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ar dabas resursu nodokli no 2024.gada 1.septembra līdz 2024.gada 31.decembrim būs 190,39 eiro par tonnu, no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim - 200,39 eiro par tonnu, bet no 2026.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai - 210,39 eiro par tonnu bez PVN.

"Getliņi eko" pārstāvji norādīja, ka saistībā ar tarifu pieaugumu iedzīvotājiem maksājums palielināsies par 6,4%.

Iepriekš kompānijā informēja, ka tarifa izmaiņas ir saistītas ar būtiskām izmaiņām apsaimniekotajos atkritumu apmēros, poligona infrastruktūras pārstrādes jaudu palielināšanu, ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, ietekmes uz vidi samazināšanas izmaksām, personāla izmaksām, sabiedrības izglītības izmaksām, kā arī izmaiņām poligonā notiekošajos procesos.

"Getliņi eko" nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Rīgai un deviņiem novadiem - Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadiem.

Jau ziņots, ka "Getliņi eko" pagājušajā gadā strādāja ar 48,911 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,8% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 2,1% - līdz 2,751 miljonam eiro.

"Getliņi eko" reģistrēta 1997.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 6,009 miljoni eiro, liecina informācija "Firmas.lv". Kompānijas kapitālā 97,7% pieder Rīgas domei, bet 2,3% - Ropažu novada domei.