Pirmie mēneši pārsniedz gaidīto
Kopš parka darbības uzsākšanas aizvadīti pirmie mēneši, un vasaras saulainais periods ļāvis uzkrāt pirmos datus par tā sniegumu.
“Mūsu jaunais saules paneļu parks ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 151,2 kW līdz šim saražojis aptuveni 28 MWh elektroenerģijas, kas uzskatāms par labu rezultātu. Kopumā prognozējam, ka gada laikā parks varētu saražot aptuveni 150 MWh elektroenerģijas,” stāsta SIA “Getliņi EKO” korporatīvās komunikācijas vadītājs Edgars Butāns.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 74 490,27 eiro, no kurām 30% līdzfinansēti Lauku atbalsta dienesta intervences LA 4.1.4. “Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai” ietvaros. Uzņēmumā lēš, ka ieguldījumi atmaksāsies salīdzinoši ātri.
“Ja pieņemam, ka vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena biržā kopā ar pārvadi ir robežās no 0,14 līdz 0,18 eiro, jaunais saules parks varētu atpelnīt SIA “Getliņi EKO” veiktās investīcijas divu līdz trīs gadu laikā,” norāda E. Butāns.
Būtisks ir arī projekta devums klimata mērķu sasniegšanā. Pārstāvis sarunā prognozē, ka “jaunais saules paneļu parks gada laikā samazinās CO₂ emisijas aptuveni 90 tonnu apmērā”.
Parka uzturēšana neprasa lielus resursus. Kā skaidro E. Butāns, “uzturēšanas darbos ietilpst zāles pļaušana, kā arī saules paneļu mazgāšana aptuveni divas reizes gadā”.
Papildinājums poligona gāzes ražotnei
Jaunais parks papildina jau iepriekš “Getliņi EKO” teritorijā izveidoto saules enerģijas infrastruktūru. 2025. gadā uzņēmums uz atkritumu poligona kalna nogāzēm uzstādīja saules paneļus ar kopējo jaudu aptuveni 300 kW apmērā.
Tomēr galvenais zaļās enerģijas avots “Getliņos” joprojām ir atkritumu sadalīšanās procesā radusies gāze. “Lielāko saražotās elektroenerģijas apjomu iegūstam poligona gāzes pārstrādes rezultātā, savukārt saules paneļu parki ir uzticams papildu zaļās elektroenerģijas ieguves avots,” uzsver E. Butāns.
Pērn no poligona gāzes tika saražotas 18,5 gigavatstundas (GWh) siltuma, kas izmantotas poligona būvju un siltumnīcu kompleksa apsildei, kā arī 23,1 GWh elektroenerģijas. No tās uzņēmuma vajadzībām patērētas deviņas GWh, bet pārējā elektroenerģija nodota kopējā elektrotīklā. Šādu elektroenerģijas daudzumu gadā patērē aptuveni 3000–4000 mājsaimniecību Latvijā.
Plāno efektīvāku gāzes izmantošanu
“Getliņi” jau šobrīd nereti tiek minēti kā aprites ekonomikas piemērs Latvijā, taču uzņēmumā saskata vēl neizmantotas iespējas.
““Getliņi” ir vairāk nekā atkritumu poligons – mēs ražojam zaļo enerģiju no biogāzes, attīstām saules enerģijas ražošanu, samazinām metāna emisijas, veicam pētniecību un izglītojam sabiedrību par atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku. Vienlaikus uzskatām, ka arī nepārstrādājamie sadzīves atkritumi, kurus apglabājam poligonā, ir resurss, kuru varētu izmantot lietderīgāk, piemēram, reģenerēt, tādējādi iegūstot enerģiju – siltumu un elektrību. Tāpēc ceram, ka Latvijā nākotnē tiks attīstīta atkritumu reģenerācija, lai saskaņā ar aprites ekonomikas principiem būtu iespējams izmantot arī nepārstrādājamos atkritumus,” pauž E. Butāns.
Uzņēmuma attīstības plānos tuvākajā laikā jaunu saules paneļu parku būvniecība gan nav paredzēta, un tiek izstrādātas citas idejas, par kurām plašāk vēl netiek stāstīts. “Neesam vairs plānojuši attīstīt jaunus saules paneļu parku projektus, taču strādājam pie risinājuma, lai vēl efektīvāk izmantotu no atkritumiem veidojošos gāzi,” tā E. Butāns.
Par uzņēmumu
2025. gadā “Getliņi EKO” strādāja ar 45,98 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,9% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 2,4% un bija 3,216 miljonu eiro. Uzņēmums reģistrēts 1997. gada novembrī, un tā pamatkapitāls ir 6 008 569 eiro. Kompānijas kapitālā 97,7% pieder Rīgas domei, bet 2,3% – Ropažu novada domei.
Pirmais saules enerģijas parks – 2025. gadā
Papildus elektroenerģijas ražošanai no poligona gāzes paplašinātas uzņēmuma atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējas, 2025. gada pavasarī atklājot pirmo saules enerģijas parku atkritumu poligona teritorijā. Tā jauda ir 300 kWh saules enerģijas. Parks izvietots uz uzņēmuma teritorijā esošā atkritumu kalna nogāzes. Kā norāda uzņēmums, izvēlētais risinājums ir efektīvs zemes resursu izmantošanas veids. Projekta īstenošana ir daļa no uzņēmuma ilgtermiņa stratēģijas īstenot mūsdienīgu un resursefektīvu atkritumu apsaimniekošanu un enerģijas ieguvi. Projekta kopējās izmaksas ir ~ 266 000 eiro, no kurām 50% līdzfinansē Lauku atbalsta dienests.
(Informācija no SIA “Getliņi EKO” Ilgtspējas pārskata 2025.)