Ģimenes atbalsta dienas centrs atvērts apmeklētājiem
No 28.jūlija Ģimenes atbalsta dienas centrs (ĢADC) ATVĒRTS apmeklētājiem!
- ĢADC Ogrē vienlaicīgi var apmeklēt 15 bērni (5+5+5), sadaloties grupā pa 5, katra grupa atsevišķā telpā, ĢADC Ogresgalā vienlaicīgi var apmeklēt 5 bērni, ievērojot 2 metru distanci vienam no otra! - iekštelpās vienkopus atļauts uzturēties ne ilgāk kā 3 stundas.
ĢADC Ciemupē ir slēgts.
ĢADC apmeklētājiem lūgums ievērot:
- pēc iepriekšēja pieraksta, bērna likumiskais aizbildnis uzraksta iesniegumu ( veidlapa raksta pielikumā) par to, ka bērns ir tiesīgs apmeklēt ĢADC;- drošības nolūkos, atkārtoti iesniegumu nepieciešams iesniegt 1 x nedēļā;- lietot sejas aizsargmaskas, izņemot bērnus, kuri ir jaunāki par 7 gadiem;- nedrūzmēties, neveidot pūli;- ievērot ĢADC iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem var iepazīties ĢADC telpā pie ziņojuma dēļa;- ierodoties telpā persona apmeklētāju žurnālā ar parakstu apliecina, ka viņai nav elpceļu saslimšanas pazīmju, nav jāatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā, vai ir cita veida saslimšanas /sliktas pašsajūtas pazīmes.- ĢADC aicina apmeklētājus būt sociāli atbildīgiem un ievērot epidemioloģiskās drošības prasības!
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūgums zvanīt Ģimenes atbalsta dienas centra vadītājai 65021323, 29905822
Informāciju sagatavoja Ogres novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta dienas centrs.