ĢADC ir vieta, kur bērniem un jauniešiem ir iespēja bezmaksas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties centriņa rīkotajās aktivitātēs un pasākumos, iepazīties ar jauniem draugiem un satikt domubiedrus!
Pirms bērna ĢADC apmeklējuma, bērna likumiskajam aizbildnim nepieciešams:
-iesniegt aizpildītu iesnieguma veidlapu (1.pielikums), kurā sniedz piekrišanu, ka bērns apmeklē ĢADC, un apliecinājumu, ka bērns apmeklēs ĢADC bez elpceļu un citu infekcijas slimību pazīmēm.
ĢADC apmeklētājiem lūgums ievērot:
-ĢADC iekšējās kārtības noteikumus un epidemioloģiskās drošības prasības (var iepazīties ĢADC telpā pie ziņojuma dēļa), nedrūzmēties;
-ierodoties ĢADC reģistrēties apmeklētāju žurnālā;
-ievērot personīgās higiēnas prasības (roku mazgāšana, dezinfekcija);
-ĢADC nedrīkst atrasties personas, kurām ir elpceļu vai citu infekcijas slimību pazīmes, tai skaitā personas, kurām ir Covid-19 vīrusa saslimšanas simptomi.
Priecāsimies jūs atkal satikt!
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūgums zvanīt 65021323, 29905822
Iesnieguma veidlapa šeit: