Otrdiena, 8. marts, 2022 13:05

Ģimenes atbalsta dienas centrs ir atvērts apmeklētājiem!

Ģimenes atbalsta dienas centrs ir atvērts apmeklētājiem!
Ģimenes atbalsta dienas centrs ir atvērts apmeklētājiem!

Ogres novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta dienas centrs (ĢADC) atsāk savu darbību (epidemioloģiski daļēji drošā vidē) un ar nepacietību gaida ciemos  bērnus un jauniešus vecumā no 5-18 gadiem, ĢADC telpās Upes prospektā 16, Ogrē, un Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, darba dienās no plkst. 11:00 – 18:00.
ĢADC ir vieta, kur bērniem un jauniešiem ir iespēja bezmaksas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties centriņa rīkotajās aktivitātēs un pasākumos, iepazīties ar jauniem draugiem un satikt domubiedrus! 

Pirms bērna ĢADC apmeklējuma, bērna likumiskajam aizbildnim nepieciešams:

-aizpildīt iesnieguma veidlapu (veidlapa raksta pielikumā) ar apliecinājumu, ka bērns ir veicis Covid -19 rutīnas antigēna skrīninga testu vai RNS noteikšanas testu, savā izglītības iestādē atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam (pārslimojušie - no 7. nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas) un tas ir negatīvs. Iesniegumā bērna likumiskais aizbildnis apliecina, ka bērnam nav Covid-19  saslimšanas pazīmju un, ka viņa bērns ir tiesīgs apmeklēt ĢADC.

-iesniegumu  nepieciešams iesniegt 1 x nedēļā.

ĢADC apmeklētājiem lūgums ievērot:

-ĢADC iekšējās kārtības noteikumus (var iepazīties ĢADC telpā pie ziņojuma dēļa) un epidemioloģiskās drošības prasības;

-ierodoties ĢADC, reģistrēties apmeklētāju žurnālā;

-ievērot personīgās higiēnas prasības (roku mazgāšana, dezinfekcija u.c.);

-nedrūzmēties, lietot sejas aizsargmaskas (izņemot bērnus līdz 7.gadu vecumam);

-ĢADC nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Priecāsimies jūs atkal satikt!

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūgums zvanīt Ģimenes atbalsta dienas centra vadītājai 65021323, 29905822

