Trešdiena, 12. maijs, 2021 09:00

4. un 5.jūnijā jau otro reizi Ogrē svinēsim ĢIMENES DIENU.

Divu dienu garumā tiešsaistē un pilsētvidē norisināsies izglītojošas, sportiskas un izklaidējošas aktivitātes ģimenēm dažādās paaudzēs.


Jaunās ģimenes aicināsim piedalīties virtuālajā BĒBĪŠU RATIŅU PARĀDĒ,kurā īpaši atraktīvi noformēto ratiņu īpašnieki saņems pārsteigumu balvas.
Ikvienam ģimenes loceklim būs iespēja sekot līdzi lekcijām un diskusijām par jauno ģimeņu izaicinājumiem, paaudžu atšķirībām, veselīga dzīves veida paradumu veidošanu, budžeta plānošanu un citām interesantām un noderīgām tēmām.


Daloties savos karjeras stāstos, padomus jauniešiem nākotnes profesijas izvēlei sniegs dažādu nozaru profesionāļi.


Savukārt sportiskās, radošās, izglītojošās un prātu asinošās aktivitātēs, ģimenes aicinās piedalīties Ogres uzņēmumu un iestāžu pārstāvji.
Prieka un svētku noskaņu šajās dienās radīs orģināli pārsteigumi Ogres Zilajos kalnos.


Aicinām sekot informācijai mājaslapā www.okultura.lv un Ogres novada Kultūras centra Facebook kontā.

