Ceturtdiena, 09.10.2025 15:31
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:31
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 25. maijs, 2021 10:24

ĢIMENES DIENA Ogrē

ONKC
ĢIMENES DIENA Ogrē
Otrdiena, 25. maijs, 2021 10:24

ĢIMENES DIENA Ogrē

ONKC

4. un 5.jūnijā jau otro reizi Ogre svin ĢIMENES DIENU.Divu dienu garumā tiešsaistē un pilsētvidē norisināsies izglītojošas, sportiskas un izklaidējošas aktivitātes ģimenēm dažādās paaudzēs.

Jaunās ģimenes aicināsim piedalīties virtuālajā konkursā BĒBĪŠU RATIŅU PARĀDE, kurā īpaši atraktīvi noformētāko ratiņu īpašnieki saņems balvas par kurām parūpējušies AB Parks un Latvijas Pērles.


Ikvienam ģimenes loceklim attālināti, tiešsaistes platformā LMT straume būs iespēja sekot līdzi lekcijām un diskusijām par jauno ģimeņu izaicinājumiem, paaudžu atšķirībām, veselīga dzīves veida paradumu veidošanu, budžeta plānošanu un citām interesantām un noderīgām tēmām.
Tiešsaistē, daloties savos karjeras stāstos, padomus jauniešiem nākotnes profesijas izvēlei sniegsbasketbola treneris Artūrs Bērziņš, aktrise Karīna Tatarinova, ārste Aija Emsiņa, DJ Monsta un citi dažādu nozaru profesionāļi.


Savukārt sportiskas, radošas, izglītojošās un prātu asinošās aktivitātes vienas mājsaimniecības ietvaros, visas dienas garumā ģimenēm būs nodrošinājuši Ogres pašvaldības iestāžu pārstāvji. Ģimenes, izmantojot iepriekš sagatavotu karti, divu dienu garumā varēs doties orientēšanās piedzīvojumā #iegriežamOgri vai pārbaudīt savus spēkus literārajā orientēšanās spēlē MANA RAIBĀ ĢIMENE. Ar iepriekšēju reģistrāciju uz konkrētu laiku, mazākie ģimenes locekļivarēs doties īpašā bērnu velo braucienā. Savukārt foto cienītājiem būs iespēja aplūkot brīvdabas izstādi un uzņemt skaistas fotogrāfijas pie pilsētvidē izvietotās foto sienas,


Prieka un svētku noskaņu šajās dienās radīs radoši pārsteigumi pilsētvidē un orģināli gaismas objekti Ogres Zilajos kalnos, kas dabas parka apmeklētājus priecēs vakara garumā.


Par dalību aktivitātēs Ogres novada Kultūras centra un Ogres pašvaldības iestāžu informācijas kanālos drīzumā būs pieejama detalizēta informācija.
Aicinām svinēt svētkus savas ģimenes lokā un, piedaloties aktivitātēs, ievērot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskas drošības noteikumus.
Aktivitātēs tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.


Sekojiet informācijai mājaslapā www.okultura.lv un Ogres novada Kultūras centra Facebook kontā.
ĢIMENES DIENU Ogrē atbalsta Fazer Latvija, AB Parks un Latvijas Pērles.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?