Jaunās ģimenes aicināsim piedalīties virtuālajā konkursā BĒBĪŠU RATIŅU PARĀDE, kurā īpaši atraktīvi noformētāko ratiņu īpašnieki saņems balvas par kurām parūpējušies AB Parks un Latvijas Pērles.
Ikvienam ģimenes loceklim attālināti, tiešsaistes platformā LMT straume būs iespēja sekot līdzi lekcijām un diskusijām par jauno ģimeņu izaicinājumiem, paaudžu atšķirībām, veselīga dzīves veida paradumu veidošanu, budžeta plānošanu un citām interesantām un noderīgām tēmām.
Tiešsaistē, daloties savos karjeras stāstos, padomus jauniešiem nākotnes profesijas izvēlei sniegsbasketbola treneris Artūrs Bērziņš, aktrise Karīna Tatarinova, ārste Aija Emsiņa, DJ Monsta un citi dažādu nozaru profesionāļi.
Savukārt sportiskas, radošas, izglītojošās un prātu asinošās aktivitātes vienas mājsaimniecības ietvaros, visas dienas garumā ģimenēm būs nodrošinājuši Ogres pašvaldības iestāžu pārstāvji. Ģimenes, izmantojot iepriekš sagatavotu karti, divu dienu garumā varēs doties orientēšanās piedzīvojumā #iegriežamOgri vai pārbaudīt savus spēkus literārajā orientēšanās spēlē MANA RAIBĀ ĢIMENE. Ar iepriekšēju reģistrāciju uz konkrētu laiku, mazākie ģimenes locekļivarēs doties īpašā bērnu velo braucienā. Savukārt foto cienītājiem būs iespēja aplūkot brīvdabas izstādi un uzņemt skaistas fotogrāfijas pie pilsētvidē izvietotās foto sienas,
Prieka un svētku noskaņu šajās dienās radīs radoši pārsteigumi pilsētvidē un orģināli gaismas objekti Ogres Zilajos kalnos, kas dabas parka apmeklētājus priecēs vakara garumā.
Par dalību aktivitātēs Ogres novada Kultūras centra un Ogres pašvaldības iestāžu informācijas kanālos drīzumā būs pieejama detalizēta informācija.
Aicinām svinēt svētkus savas ģimenes lokā un, piedaloties aktivitātēs, ievērot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskas drošības noteikumus.
Aktivitātēs tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.
Sekojiet informācijai mājaslapā www.okultura.lv un Ogres novada Kultūras centra Facebook kontā.
ĢIMENES DIENU Ogrē atbalsta Fazer Latvija, AB Parks un Latvijas Pērles.