Otrdiena, 18. novembris, 2025 16:01

Globālās "Cloudflare" sistēmas traucējumu dēļ ierobežota piekļuve dažādiem interneta resursiem

Foto: freepik
Globālās "Cloudflare" sistēmas traucējumu dēļ šobrīd ir ierobežota piekļuve "replay.lsm.lv", portālam "www.lsm.lv" un citām vietnēm, informē Latvijas Televīzija.

Kā novēroja aģentūra LETA, traucēta arī sociālā medija "X" un portāla "delfi.lv" darbība.

Otrdien neilgi pēc plkst. 13.30 traucējumu monitoringa vietne "Downdetector" ziņoja par tūkstošiem problēmu.

""Cloudflare" ir informēts par šo lietu, kas potenciāli ietekmē daudzus klientus, un veic tās izmeklēšanu," paziņoja tīmekļa infrastruktūras uzņēmums.

Traucējumi radušies arī vietņu "Spotify" un "ChatGPT" darbībā, nav piekļuves vairāku ukraiņu mediju, arī "Ukrainska pravda" un "Hromadske", kā arī Rīgā bāzētā krievu medija "Novaja gazeta Jevropa" vietnēm.

Par pieslēguma problēmām ziņo lietotāji ASV, Austrālijā, Ēģiptē, Indijā, Turcijā un Vācijā.

Jau pēc pirmo ziņu parādīšanās par darbības traucējumiem "Cloudflare" pavēstīja, ka klientu vietnes darbību atsāk, tomēr var sastapties ar problēmām.

