Lai šo iespēju varētu izmantot, katram pasažierim jāuzrāda sava “Goda ģimene” apliecība kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pase vai eID) vai skolēna/studenta apliecību šoferim (autobusā), konduktoram (vilcienā) vai kontroles dienestu pārstāvjiem. Norādītajiem dokumentiem pasažieriem jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī līdz brauciena beigām, norāda ATD.
Par bezmaksas braukšanas biļešu saņemšanu vilcienā vairāk var uzzināt Vivi mājaslapā.
ATD atgādina, ka bezmaksas braucieni reģionālajā sabiedriskajā transportā “Goda ģimene” apliecību īpašniekiem ir valsts svētkos trīs reizes gadā - 4. maijā, 11. un 18. novembrī.
Apliecību “Goda ģimene” izsniedz Sabiedrības integrācijas fonds daudzbērnu ģimenēm (kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību) un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti (vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte).