Izmaiņas stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī, lai nodrošinātu pietiekamu pārejas periodu Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) informācijas sistēmu pielāgošanai. Šobrīd SIF ne manuāli, ne automatizēti nav iespējams identificēt tās Goda ģimenes, kurām ir tiesības uz Goda ģimenes statusu saskaņā ar jauno regulējumu.
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) norāda, ka šobrīd Goda ģimenes programmas atbalstu izmanto 66 589 pieaugušie un 100 640 bērni. Viņš arī uzsver, ka līdz šim nebija taisnīgi, ka ģimenes zaudēja Goda ģimenes statusu tikai tādēļ, ka vecākais bērns sasniedza noteikto vecumu, lai gan pārējie bērni joprojām auga ģimenē un viņiem bija nepieciešams vecāku un valsts atbalsts.
Uzulnieks norāda, ka ar pieņemtajiem grozījumiem šī nevienlīdzība tiek novērsta un ieviests taisnīgāks un ģimeņu reālajai situācijai atbilstošāks risinājums. Pēc Labklājības ministrijas aplēsēm šis paplašinājums ļaus saglabāt atbalstu aptuveni 3300 daudzbērnu ģimenēm.
Patlaban SIF izsniedz Latvijas Goda ģimenes apliecību ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērni, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esoši bērni, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Apliecību var piešķirt arī tad, ja persona nav sasniegusi 24 gadu vecumu un pilda valsts aizsardzības militāro dienestu, dienē Nacionālo bruņoto spēku regulārajos spēkos vai Zemessardzē vai pilda valsts aizsardzības civilo dienestu.
Atbilstoši līdzšinējai kārtībai ģimene varēja zaudēt Goda ģimenes statusu gadījumos, kad bērni pakāpeniski sasniedz noteikto vecuma slieksni un vairs neatbilst noteiktajiem kritērijiem, pat ja ģimenē joprojām ir citi bērni. Praksē tas nozīmē, ka ģimenes, kurās ir trīs vai vairāk bērni, varēja zaudēt tiesības uz apliecību tikai tādēļ, ka viens vai vairāki bērni sasniedz vecumu, pēc kura tie vairs netiek ieskaitīti apgādībā esošo bērnu skaitā.
Lai novērstu šādas situācijas, turpmāk tiesības saņemt apliecību būs ikvienai ģimenei, kurā ir trīs vai vairāk bērni un kurā vismaz viens bērns atbilst noteiktajiem kritērijiem. Tādējādi ģimene nezaudēs Goda ģimenes statusu tikai tādēļ, ka kāds no bērniem sasniedz noteikto vecuma slieksni.
Izmaiņas no nākamā gada paredz arī to, ka apliecību varēs saņemt ģimenes, kuras iepriekš šo statusu zaudējušas vai nav ieguvušas līdzšinējā regulējuma dēļ, bet atbilstoši šodien apstiprinātajām izmaiņām kvalificēsies tā saņemšanai.
Savukārt bērni, kuri vairs neatbildīs noteiktajiem kritērijiem, nevarēs saņemt apliecību vai tās termiņa pagarinājumu. Piemēram, ja ģimenē ir 18, 21 un 27 gadus veci bērni un vismaz viens no jaunākajiem bērniem iegūst izglītību vai pilda valsts aizsardzības dienestu, apliecību varēs saņemt vecāki un jaunākie bērni, kas atbilst kritērijiem, bet 27 gadus vecais bērns apliecību nesaņems.
Bērna nāves gadījumā ģimene nezaudēs Goda ģimenes statusu, ja ģimenē ir bijuši vismaz trīs bērni un joprojām vismaz viens bērns atbilst noteiktajiem kritērijiem.
SIF arī turpmāk būs pienākums ne retāk kā reizi gadā pārbaudīt apliecības saņēmēju atbilstību kritērijiem, tai skaitā pārbaudot, vai personai nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības, vai persona nav reģistrēta Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādnieku reģistrā, kā arī to, vai pilngadīgā persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, turpina iegūt izglītību.
Labklājības ministrija (LM) norāda, ka daudzbērnu ģimenes statuss un Goda ģimenes statuss nav identiski jēdzieni. Goda ģimenes statusa piešķiršanā ģimene tiek vērtēta kā kopums, un bērni var tikt skaitīti kopā laulātajiem neatkarīgi no tā, vai visiem bērniem ir viens bioloģiskais vecāks.
Izmaiņu ietekme uz valsts budžeta izdevumiem 2027. gadā prognozēta 682 466 eiro apmērā, bet 2028. gadā un turpmāk ik gadu - 630 893 eiro apmērā.
Lielāko daļu izdevumu veidos braukšanas maksas atvieglojumu nodrošināšana sabiedriskajā transportā. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas (SM) sniegto informāciju dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem indikatīvi būs jāpalielina par 630 893 eiro gadā.
No šīs summas 114 708 eiro gadā būs nepieciešami, lai apliecību un tās piešķirtos atvieglojumus varētu izmantot līdz brīdim, kad daudzbērnu ģimenes jaunākais bērns sasniedz 18 gadu vecumu vai 24 gadu vecumu, ja ir izpildīti noteiktie kritēriji. Savukārt 516 185 eiro gadā būs nepieciešami gadījumos, kad apliecība tiks atjaunota ģimenēm, kuras līdzšinējā regulējuma dēļ bija zaudējušas tiesības to izmantot.
Papildus 2027. gadā 50 000 eiro būs nepieciešami SIF informācijas sistēmu pielāgošanai, bet 1573 eiro - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sistēmu izmaiņām.
Ar Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas mērķa grupas paplašināšanu un atbalsta termiņa pagarināšanu saistītos pasākumus iesaistītās institūcijas īstenos esošā budžeta līdzekļu ietvaros, pārstrukturējot un prioritizējot pasākumus. Arī SIF noteikumu grozījumos paredzētos pasākumus īstenos ar esošajiem budžeta līdzekļiem.
Savukārt jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu SM sabiedriskā transporta atvieglojumu nodrošināšanai 2027. gadā un turpmākajos gados vēl būs skatāms 2027. gada valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesā. SM vērtēs iespēju daļu no nepieciešamā finansējuma segt no tai jau piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.