Apbalvojumu piešķir par sevišķiem nopelniem Ķeguma pilsētas, Rembates, Tomes un Birzgales pagastu labā, kas var izpausties valsts, kultūras, zinātnes, saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbā. Par īpašiem nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Uz apbalvojuma saņemšanu var pretendēt gan Ķeguma, Rembates, Tomes un Birzgales iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo citviet, bet viņu veikums ir tieši iespaidojis pilsētas un pagastu attīstību.
2021.gadā Ogres novada pašvaldības domes deputāti nolēma piešķirt četrus Ogres novada pašvaldības atzinības rakstus un divus apbalvojumus – “Ķeguma lepnums 2021”.
17. decembra vakarā Ķeguma Tautas namā tika apsveikti laureāti. Goda viesus priecēja Dailes teātra aktieri Ērika Eglija – Grāvele un Gints Andžāns. Sveikt laureātus bija ieradusies reorganizējamās Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora un administrācijas vadītāja Dace Soboļeva, un goda titulus laureātiem pasniedza Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
Atzinības rakstu saņēma Eduards Purviņš, kura pieteikuma vēstulē bija rakstīts: “Eduards katru rītu Facebook ievietot kādu Tomes skatu, novēlot jauku dienu vai jauku nedēļas sākumu. Eduards paspēj vasarā lasīt gan sēnes, gan ogas, kā arī fotografēt savu dzimto pagastu un savus ļaudis. Pēdējā aizraušanās, fotografēšana no drona, ļauj mums visiem ieraudzīt skaisto Tomi no augšas ar mežiem, upēm, ezeriem mājām un ceļiem dažādos gadalaikos. Eduarda fotografētajā mēs redzam to, ka Eduards prot ieraudzīt savā apkārtnē tik daudz skaista, katra smilga, ziediņš, kukainītis ir apbrīnas vērts. Eduardam prieku rada pat vislietainākā, pelēkākā diena, kurās var saskatīt pasaules daili. Eduarda foto albumi glabā novada vēsturi par kultūras notikumiem, saimnieciskām darbībām, ēkām un cilvēkiem. Eduards atrod laiku apmeklēt gandrīz visus pasākumus, kas notiek Tomes pagastā un visur viņš ierodas ar savu uzticamo draugu – fotokameru. Eduards vienmēr palīdz kultūras dzīves notikumu fiksēšanā. Mēs, Tomes pagasta ļaudis, esam lepni, ka mūsu vidū ir tāds cilvēks!”
Atzinības raksts piešķirts Irēnai Dmitročenko. Pieteikumā rakstīts: “Irēna ir Ogres novada, Rembates pagasta feldšere, ārsta palīdze. Irēna ir palīdzējusi tūkstošiem Ķeguma, Lielvārdes un Rembates pacientiem vairākās paaudzēs. Lielākā daļa vietējie iedzīvotāji ļoti augstu vērtē viņas profesionālo pieredzi un uzticamību Rembates pagastam strādājot par cilvēku "glābēju" 47 gadu garumā. Šī gada 5. novembris bija Irēnas pēdējā darba diena, jo šobrīd viņa ir devusies pelnītā atpūtā.”
Atzinības rakstu saņēma uzņēmums SIA “Pest Solutions” jeb novadā pazīstams kā “Rembates šokolāde”. Pieteikumā rakstīts: “Salīdzinoši nesen Rembates pagastā savu darbību uzsāka neliels vietējais uzņēmums. Ar lielu apņēmību un drosmi cilvēki sāka savu garo ceļu šokolādes biznesā, kas šodien jau ir iemantojis atpazīstamību kā Latvijā, tā arī ārpus tās, jo šos kārumus tuvinieki izvēlās nosūtīt saviem mīļajiem ārzemēs. Dzimtās vietas mīlestība ir devusi nosaukumu šim uzņēmumam – “Rembates šokolāde”, šādi popularizējot salīdzinoši mazo pagastu lielā teritorijā. Ne reizi vien dzirdēts – “Kur jums tā šokolāde te atrodas?, Kā Rembatē var ražot šokolādi?” Ir patiess lepnums, ka Rembates pagasta vārds izskan ar tik plašu un garšīgu skaņu. Rembates pagasta cilvēki ir ļoti atsaucīgi, darbu mīloši un patriotiski, tieši tāpēc uzņēmums nācis palīgā arī svētkos un pasākumos, atbalstot vietējos. Atsaucīgi, darba mīloši un patriotiski – tādi ir Ļena un Aldis Isjomini.”
Atzinības raksts piešķirts Jogitai Pūpolai – Somei. “Ikviens vietējās apkaimes bērns zina vārdu “Jogitas pasākumi”. Jogita Pūpola – Some ir veiksmīga uzņēmēja, kura netaupa laiku mazāko ķiparu iepriecināšanai. Jau vairākus gadus “Jogitas pasākumi” rīko labdarības pasākumus, ģimenēm, kuras dažādu apstākļu dēļ nevar ierasties uz svētkiem pilsētā. Jau tradicionāli Ziemassvētkos bērni tiek iepriecināti ar bezmaksas pasākumu, no kura katrs aiziet smaidu un labu emociju piepildīts. Šī gada vasarā “Jogitas pasākumi” rīkoja labdarības pasākumu Rembatē, uz kuru tika aicinātas daudzbērnu, maznodrošinātās ģimenes un bērniņi ar īpašām vajadzībām. Viss bija bez maksas. Ar Jogitas piesaistītajiem palīgiem bērni tika pabaroti, ģimenēm, kurām tas bija nepieciešams, bija iespēja saņemt drēbītes un apavus. Bērni tika iepriecināti, izklaidēti un apčubināti! Daudziem tā bija vienīgā iespēja visu dienu pavadīt izklaidēs. Vairāk kā simts bērni saņēma kādu saldumiņu, auglīti, mugursomu vai ko citu! Darbs, ko Jogita spēj paveikt iedvesmo un iepriecina,” rakstīts pieteikumā.
Tituls “Ķeguma lepnums” piešķirts Edmundam Būmanim! Pieteikumā rakstīts: “2020.gadā pie toreizējā Ķeguma novada domes priekšsēdētāja un Rembates Tautas nama vadītājas vērsās ķegumietis Edmunds Būmanis ar ideju par piemiņas plākšņu uzstādīšanu visā bijušajā Ķeguma novada teritorijā. Ideja tika apstiprināta un šobrīd Tomē, Birzgalē un Rembatē, pateicoties Edmunda Būmaņa iniciatīvai, ir uzstādītas piemiņas plāksnes izvestajiem, Sibīrijā mirušajiem latviešiem. Katrā plāksnē ir iekalti mūsu tautas dēlu un meitu vārdi, kuri tika izvesti no konkrētā pagasta. Edmunds Būmanis jau vairākus gadus aktīvi darbojās, lai katru gadu pulcinātu un atcerētos novadniekus, kuri tikuši izsūtīti. Tāpat Edmunds Būmanis piedalījies kataloga “Mēs neaizmirsīsim… 1939 - 1991” sastādīšanā. Uzziņu izdevumā apkopotas deportēto, Latvijas nacionālo karavīru un pretošanās kustības dalībnieku grāmatās izdotās atmiņas, literārie darbi un dokumenti. Edmunds Būmanis iekopj savu vīna dārzu, kas Latvijā pazīstams ar plašo vīnogu šķirņu daudzveidību un katru gadu uz Ķegumu atved interesentus no dažādām vietām. Pie viņa ciemojušies gan vīnziņi, gan vienkārši cilvēki, kuri par savas ekskursijas mērķi ir izvirzījuši Ķeguma pilsētu. Edmunds Būmanis ir godājams, cienījams un sabiedrisks kungs, kurš klusi dara lielus darbus par tiem negaidot atzinību. Pateicoties šādiem cilvēkiem nākamās paaudzēs uzzinās novada vēsturi, kas ir iespiedusies visas Latvijas lappusēs.”
Tituls “Ķeguma lepnums” piešķirts Aigaram Caunītim. “Ķegums nav Aigara dzimtā puse, tomēr mēs esam lepni, ka tieši Ķegumu Aigars ir izvēlējies par savām mājām. Aigars ir cilvēks, uz kuru var paļauties jebkurš, kurš to lūgs. Aigaram ir skaidrs redzējums par lietu kārtību un viedoklis par procesiem. Aigars ir radoša personība, kurš laprāt iesaistās dažādu projektu realizācijā, sniedzot pievienoto vērtību. Aigars ir cilvēks, kuram var piezvanīt un viņš palīdzēs, arī tad, ja paša darbi stāvēs uz vietas. Aigars ir devis neatsveramu ieguldījumu Ķeguma attīstībā un atpazīstamībā. Aigars ir pielicis savu roku, lai Ķegumā tiktu realizēti tādi pasākumi kā pasaules līmeņa motokrosa sacensību MX GP Pasaules turnīru posmi, brīvdabas boksa, moto freestyle un spēka trīscīņas sacensības “Vīru spēles” un pat mēģinājis atvest roka festivāla skaņas uz Ķegumu.
Visas populārākās Ķeguma novada svētkos un ikdienā sastopamās metāla konstrukcijas ir Aigara prasmīgo roku radītas. Aigara darbnīcā vienkāršs metāls pārtop skaistās šūpolēs, ērtos un izskatīgos krēslos, šūpuļtīklu turētājos un citās lietās, kā Lieldienu olas vai pilsētas galvenās egles metāla pamatkonstrukcija. Īpaši izceļams ir Aigara nesavtīgums. Piemēram, šūpuļtīkli, kas šovasar priecēja atpūtniekus Ķeguma pludmalē, bija Aigara ideja un dāvana Ķegumam no tīras sirds. Aigars sapņus un ieceres, kas izsapņoti projektu fomātā, filigrāni spēj pārvērst jebkurā vides objektā, par kuru vēlāk var priecāties daudzi! Kā pats Aigars teiktu: “Vienīgais ierobežojums ir jūsu fantāzija!” Daži no projektiem, kurus Aigars ir palīdzējis realizēt: uzraksts “ĶEGUMS” parkā pretī Tautas namam, Lieldienu šūpoles, Ķeguma rotējošais krēsls Ķeguma skatu laukumā pie HES, krēsli Ķeguma pludmalē, Ķeguma HES vēstures stenda konstrukcija, šūpuļtīkli u.c. Ikkatrs Ķeguma iedzīvotājs var lepoties, ka Aigars ir viens no mums, ķegumiešiem,” rakstīts pieteikumā.