Maksimālā naudas summa vienam grantam būs 10 000 euro, un uz to varēs pretendēt gan privātpersonas, kas plāno uzsākt savu biznesu, gan arī jau esoši uzņēmumi, kas veic vai plāno veikt saimniecisko darbību kādā no grantu programmā iesaistītajām pašvaldībām un dibināti pirms ne vairāk kā trim gadiem. Granta līdzekļi paredzēti saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei.
SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Piecu gadu laikā grantu programmas ietvaros kopā ar Pierīgas pašvaldībām esam atbalstījuši jau teju 30 jaunos uzņēmējus, un tas ir labs sadarbības piemērs, kā kopīgi varam izdarīt vairāk, nekā katrs atsevišķi. Ar katru gadu saņemam arvien vairāk pieteikumu, kas apliecina, ka mūsu vidū ir ļoti daudz aktīvu, pozitīvu un neatlaidīgu iedzīvotāju, kuri uzdrīkstas īstenot savas idejas un mērķtiecīgi izmanto pieejamos atbalsta mehānismus. Šobrīd, kad ekonomika visā pasaulē piedzīvo pārmaiņas, ir ļoti pateicīga augsne jauniem attīstības virzieniem, ilgtspējīgām idejām un straujākai izaugsmei, tāpēc esmu pārliecināts, ka arī šī gada grantu saņēmēji pārliecinoši sasniegs savus biznesa mērķus. Aicinu izmantot šo iespēju, jo, piesakoties programmai, var ne tikai pretendēt uz finansējumu, bet vienlaikus arī pārliecināties par sava biznesa plāna ilgtspēju, atlases procesa laikā pārrunājot to ar kompetentu žūriju.”
“Grantu programmā saņemtais finansējums bija mūsu tramplīns vārda vistiešākajā nozīmē. Tas bija mūsu atspēriena punkts, lai produktu, kas tobrīd bija vairāk ideja, padarītu reālu. Grantu izmantojām, lai radītu Fermentful zīmolu un izstrādātu iepakojumus mūsu fermentētajiem augu izcelsmes dzērieniem,” stāsta Anda Penka, zīmola “Fermentful” līdzdibinātāja. Uzņēmums pērn saņēma 10 000 EUR grantu no Mārupes novada fermentētu dzērienu ražošanai no zaļo griķu piena. “Finansējuma piesaiste, protams, ir viens no izaicinājumiem jauna uzņēmuma attīstībā, īpaši FoodTech nozarē. Neskatoties uz to, iespēju ir ļoti daudz gan tepat Latvijā, gan arī pasaulē. Svarīgākais ir apzināties, ka tas prasa laiku un nemitīgu darbošanos. Paralēli finansējuma piesaistes darbībām ir jāspēj virzīties uz priekšu pašu spēkiem gan ar produkta ražošanu, gan pārdošanu un mārketingu. Tas viss mūsu gadījumā strādā sinhroni, un esam pārliecinātas, ka pavisam drīz Fermentful produkti būs pieejami pircējiem,” saka Anda Penka.
Savukārt SIA “Mana karte” pērn no Stopiņu novada saņēma grantu 9946 EUR apmērā, lai izstrādātu interneta platformu ar brīvdienu maršrutiem atpūtai un izbraucieniem pa Latviju. “Saņemtais grants bija ļoti nozīmīgs atspēriena punkts. Līdz šim esam izstrādājuši jau 60 maršrutus visā Latvijas teritorijā, un ar granta līdzekļiem varējām segt daļu no izmaksām, kas radās, šos daudzos maršrutus un apskates vietas vispirms izpētot dabā. Tāpat arī esam varējuši uzlabot tehnisko aprīkojumu, lai uzņemtu foto un video no jau vismaz 700 apskates vietām Latvijā, kā arī ar mērķētām reklāmām ieinteresēt 11 tūkstošus reģistrētu lietotāju. Reti kura daudzsološa ideja var attīstīties bez tajā ieguldītiem līdzekļiem, un grantu programma ir veids, kā pie tiem tikt, lai sākotnēji būtu iespēja vairāk laika veltīt tieši idejas realizēšanai. Arī pieteikšanās process programmai ir veidots tā, lai liktu ļoti nopietni paskatīties uz savu projektu nedaudz no malas, izanalizēt tā stiprās un vājās puses, izvirzīt skaidrus mērķus, kā arī pārdomāt, kā šo ideju pareizi pasniegt auditorijai. Tā ir ļoti vērtīga pieredze jau pašā sākumā,” stāsta Edgars Peļņa, SIA “Mana karte” valdes loceklis.
Projektu pieņemšana sāksies 10. septembrī un ilgs līdz 30. septembrim. Saņemto pieteikumu atlase notiks trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks novembrī. Pirms projektu iesniegšanas notiks arī informatīvs tiešsaistes seminārs, lai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem labāk sagatavoties dalībai grantu programmā.
Aktualizēta informācija par grantu programmu un tajā atbalstītajiem projektiem drīzumā būs pieejama www.seb.lv/iedvesma.
Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570,
Ritvars Ozols Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas galvenais speciālists, tālr. +371 65020912,