Piektdiena, 8. oktobris, 2021 09:00

Grantu programmā "(ie)dvesma" šogad iesniegtas arī 7 biznesa idejas no Ogres novada

Grantu programmā "(ie)dvesma" šogad iesniegtas arī 7 biznesa idejas no Ogres novada

"SEB bankas", Jūrmalas pilsētas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ogres, Siguldas un Ropažu novadu kopīgi rīkotajā grantu programmā "(ie)dvesma" šogad saņemti 65 pieteikumi jaunu biznesa ideju īstenošanai Pierīgā, pavēstīja "SEB bankas" pārstāvji.

Uzņēmēju ieceres un darbības jomas saistītas ar dažādām nozarēm - visvairāk jaunu ideju šogad iesniegts tūrisma un aktīvās atpūtas jomā, kā arī jomās, kas saistītas ar veselīgu pārtikas produktu ražošanu un ilgtspējīgu, dabai draudzīgu dzīvesveidu. Aktualitāti saglabājušas arī biznesa idejas, kas saistītas ar apģērbu, aksesuāru un mēbeļu ražošanu, e-platformu un lietotņu izstrādi, kā arī izglītības, apmācību un veselības pakalpojumu sniegšanu.

Visvairāk jaunu biznesa ideju šogad iesniegts Mārupes novadā - saņemti 14 pieteikumi. Seko Ķekavas novads, kurā iesniegtai 12 projektu pieteikumi, un Jūrmalas pilsēta - 11 pieteikumi. Ropažu novadā saņemti 10 pieteikumu, Siguldas novadā - astoņi, Ogres novadā - septiņi, savukārt Olaines novadā - trīs pieteikumi.

Saņemtos projektus tālāk vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji, izvērtējot gan pieteikumu atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 12.novembrī.

Maksimālā naudas summa, uz ko var pretendēt viens granta saņēmējs, ir 10 000 eiro, un kopējais pieejamo grantu apmērs šogad ir 80 000 eiro. Granta līdzekļus varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei.

Līdz šim programmas ietvaros atbalstu idejas īstenošanai saņēmuši teju 30 jaunie uzņēmēji Pierīgā.

