VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” veicis greiderēšanu visā valsts teritorijā 64 413 kilometru garumā, savukārt grants seguma bedru un iesēdumu remontu vairāk nekā 162 000 kubikmetru apjomā.
Šogad* greiderēšanas darbi Vidzemes reģionā veikti 24 920 km garumā, Kurzemē 13 476 km, Zemgalē 11751 km, Latgalē 11 374 km un Rīgas reģionā 2 893 km garumā. Grants autoceļu bedru un iesēdumu remontdarbi Kurzemē veikti 45494 m3 apjomā, Zemgalē 39698 m3, Vidzemē 32475 m3, Latgalē 30386 m3, bet Rīgas reģionā 14026 m3.
Greiderēšanas darbus uz grants autoceļiem visefektīvāk ir veikt, kad ceļu segumam ir optimāls mitrums - tas ir pietiekami apžuvis un nav pārāk sauss. Valsts autoceļi tiek regulāri apsekoti un atbilstoši to uzturēšanas klašu prasībām tiek veikti nepieciešamie ikdienas uzturēšanas darbi.
Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem ikviens var sekot līdzi tiešsaistes režīmā aplikācijā Waze un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” mājaslapas kartē (www.lau.lv). Aicinām informēt par ceļu stāvokli VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.
*01.01.2021.-31.08.2021.
Informāciju sagatavoja Sigita Paula, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Komunikācijas daļas vadītāja