Ceturtdiena, 25.12.2025 15:49
Larisa, Stella
Ceturtdiena, 25.12.2025 15:49
Larisa, Stella
Ceturtdiena, 25. decembris, 2025 15:32

Gripas epidēmijas laikā atgādina par iespēju iegādāties citam cilvēkam izrakstītas zāles

Leta
Gripas epidēmijas laikā atgādina par iespēju iegādāties citam cilvēkam izrakstītas zāles
Foto: freepik
Ceturtdiena, 25. decembris, 2025 15:32

Gripas epidēmijas laikā atgādina par iespēju iegādāties citam cilvēkam izrakstītas zāles

Leta

Gripas epidēmijas un citu akūtu saslimšanu izplatības laikā Latvijas Digitālās veselības centrs (LDVC) atgādina par iespēju iegādāties citam cilvēkam izrakstītas zāles.

Lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles, piemēram, radiniekam vai kaimiņam, aptiekā jāuzrāda e-receptes ID numurs. Tas ir pieejams ārstam un pacientam e-veselības sistēmā, tāpēc ieteicams to izdrukāt vai saglabāt kā attēlu telefonā. Papildu e-receptes ID numuram ir jānosauc pacienta vārds, uzvārds, kā arī jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments, lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju.

Aptiekā nav jānosauc pacienta personas kods vai jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments, uzsver LDVC.

Vienlaikus iedzīvotājs e-veselības sistēmas portālā "eveseliba.gov.lv" var deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādei, aptiekā uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu.

Lai piešķirtu kādam "tiesību deleģējumu" piekļūt medicīniskajiem datiem, tajā skaitā izrakstītajām e-receptēm, nepieciešams autorizēties e-veselības sistēmas portālā. Sadaļā "Tiesību deleģējumi" ir jāklikšķina uz izvēlnes "Pievienot jaunu deleģējumu" un jāaizpilda tajā nepieciešamā informācija par cilvēku, kas tiks deleģēts e-recepšu apskatei un izmantošanai.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?