Lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles, piemēram, radiniekam vai kaimiņam, aptiekā jāuzrāda e-receptes ID numurs. Tas ir pieejams ārstam un pacientam e-veselības sistēmā, tāpēc ieteicams to izdrukāt vai saglabāt kā attēlu telefonā. Papildu e-receptes ID numuram ir jānosauc pacienta vārds, uzvārds, kā arī jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments, lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju.
Aptiekā nav jānosauc pacienta personas kods vai jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments, uzsver LDVC.
Vienlaikus iedzīvotājs e-veselības sistēmas portālā "eveseliba.gov.lv" var deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādei, aptiekā uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu.
Lai piešķirtu kādam "tiesību deleģējumu" piekļūt medicīniskajiem datiem, tajā skaitā izrakstītajām e-receptēm, nepieciešams autorizēties e-veselības sistēmas portālā. Sadaļā "Tiesību deleģējumi" ir jāklikšķina uz izvēlnes "Pievienot jaunu deleģējumu" un jāaizpilda tajā nepieciešamā informācija par cilvēku, kas tiks deleģēts e-recepšu apskatei un izmantošanai.