Gripa klīniski noteikta 20 pacientiem, un vidēji saslimstība ir 28,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir aptuveni četras reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš, kad tika reģistrēti 5,9 saslimšanas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Četri gripas gadījumi reģistrēti Rēzeknē, divi gadījumi Jelgavā, 13 gadījumi Rīgā un viens - Daugavpilī.
Desmit gripas gadījumi reģistrēti vecuma grupā no pieciem līdz 14 gadiem, astoņi gadījumi reģistrēti vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem, bet vēl divi gadījumi ir vecuma grupā no 65 gadiem.
Aizvadītajā nedēļā stacionārās veselības aprūpes iestādēs uz gripu testēts 291 pacients, tostarp 13 gadījumos apstiprināti A tipa gripas vīrusi. Salīdzinoši iepriekšējā nedēļā gripa apstiprināta septiņiem stacionāros testētiem pacientiem.
Kopš sezonas sākuma paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripu vai ar aizdomām par gripas infekciju nav saņemti.
Ar citām akūtām elpceļu infekcijām nedēļas laikā ģimenes ārstu praksēs vērsušies 830 pacienti, kas veido 1195 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, un tas ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Pneimonijas gadījumā slimnīcās ārstējušies 27 pacienti, kas ir pieaugums par 20% salīdzinot ar nedēļu iepriekš, kad ārstējās 22 pacienti.
Slimnīcās ar smagām akūtām respiratorām infekcijām ārstējušies 126 pacienti, veidojot 2,8% no visiem stacionētajiem. No tiem astoņi jeb 6,3% ievietoti intensīvās terapijas nodaļās.
Savukārt Covid-19 infekciju apstiprinošo testu īpatsvars palielinājies no 8,2% līdz 10,8%.
Slimnīcās aizvadītajā nedēļā uzņemti 26 jauni Covid-19 pacienti. Kopā slimnīcās ārstējušies 66 pacienti ar šo diagnozi, no tiem ar pamata diagnozi Covid-19 bija 34 jeb 51,5%.
Reģistrēti arī pieci nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.
SPKC vērtē, ka kopumā kopš sezonas sākuma gripas, citu akūtu elpceļu infekciju un pneimoniju izplatība ir zemāka, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu ambulatoro ārstniecības iestāžu uzraudzības rādītājiem.
SPKC iesaka iedzīvotājiem vairs neatlikt vakcināciju, īpaši ieteicams vakcinēties senioriem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām un grūtniecēm.
Savlaicīga vakcinācija palīdz novērst smagus slimības gadījumus, hospitalizāciju un nāves risku, vienlaikus mazinot arī slodzi veselības aprūpes sistēmai gripas sezonas laikā, norāda SPKC.
Šajā sezonā iedzīvotājiem pieejamas trīs veidu pretgripas vakcīnas, kuru sastāvs pielāgots cirkulējošajiem vīrusu paveidiem.