Savā vēstījumā Helmanis atgādina, ka pirms četriem gadiem daudziem Latvijā šķitis – karš ir tālu, un tas mūs neskars. Tomēr laika gaitā kļuvis skaidrs, ka notiekošais Ukrainā tieši ietekmē arī Baltijas valstu drošību. Viņš uzsver, ka Vladimirs Putins īstenotā politika rada draudus reģiona stabilitātei.
Viņš sociālo tīklu platformā “Facebook” raksta: “Pirms 4 gadiem mūs pamodināja karš. Sākumā likās, ka tas mūs nekādi neskars. Ka Ukraina ir cita valsts un tās ir tikai viņas problēmas.
Bet lēnām mūsu apziņa modās un sapratām, ka patiesībā tas ir arī mūsu karš. Un, ja Ukraina kritīs, karš jau klauvēs pie mūsu durvīm, jo putins vēlas atjaunot padomju savienību.
Šī kara laikā ukraiņu tauta ir parādījusi varonību. Daudz vīrieši ir upurējuši savu dzīvību un veselību, lai Ukraina būtu brīva. Zeļenskis kā Ukrainas prezidents nepameta savu tautu un bija gatavs mirt ar viņu kopā. 4 gadus ukraiņu tauta ir asiņojusi, bet visai pasaulei ir parādījusi piemēru.
Mums ir daudz jāmācās. Mēs lēnām apzināmies, ka pašiem būs sava valsts jāaizstāv un tikai tad, ja mēs to varēsim izdarīt, mums atnāks palīgā. Tāpēc, viss, kas saistīts ar valsts aizsardzību un palīdzību Ukrainai, jo tas ir viens un tas pats, patiesībā palīdzot ukraiņiem mēs palīdzam sev. Mums jābūt ir vienotiem.
Lai būtu liela Latvija, mums pašiem jābūt lieliem. Mums jāierauga kopējie mērķi, un visi uzpūtības aizvainojumi, sīkie kašķi ir jānoliek malā. Tad, ja mēs to spēsim, tad mēs arī spēsim aizstāvēt savu valsti.
Ogrēnieši, jūs ceturtajā kara gadadienā esat saņēmuši Ukrainas bruņoto spēku apbalvojumu par palīdzību Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Paldies katram, kas atbalstījis konvojus, braucis konvojos, adījis zeķes, pircis termoveļu, gatavojis konservus, pircis ģeneratorus, dronus. Jums visien liels, liels paldies. Šis ieguldījums ir ne tikai Ukrainai, bet arī mūsu Latvijai.
Par stipru un vienotu Latviju!
Ar cieņu Ogres novada mērs no 2017g.-2026.g. Egils Helmanis.”