"Pavļutam pašam būtu jāatkāpjas, ja viņam ir gods," TV24 raidījumā "Preses Klubs" atbild Egils Helmanis, Ogres novada domes priekšsēdētājs (NA).
Helmanis atgādina par nesen nopludināto telefona sarunu, kurā Pavļuts aizskāra NMPD vadītāju Lieni Cipuli, kā arī visu ātrās palīdzības dienestu. "Viņam bija pavisam cits darbs jādara – jāiedvesmo un jāstiprina ārsti, lai viņi dotos vienotā cīņā ar šo vīrusu! Nekādā gadījumā nevajadzēja šķelt sabiedrību. Ja kāds saka, ka sabiedrību šķeļ Gobzems vai Šlesers, tad sabiedrība atzīst, ka šie politiķi ir stiprāki – viņi vienkārši dara savu opozīcijas darbu un to arī turpinās. Tādai jābūt opozīcijai!" Ogres mērs skaidro.
Savukārt atbildību par kovida upuriem jāuzņemas valdībai. "Mums bija laiks tam sagatavoties, vienot sabiedrību, nevis skatīties, vai slimnīcās situācija laba, slikta, bet jau laicīgi visu sistēmu stiprināt," Helmanis teic un uzskata, ka "jāatver vaļā viss apjomīgais naudas daudzums, kur tas ir aizgājis – vai šīs slimnīcas ir stiprinātas un darīts viss, lai tās būtu gatavas kovidam!"
Dziļākā problēma šajā pandēmija Latvijā esot necenīga izturēšanās. "Arī pret antivakseriem ir jāizturās ar godu. Tie ir mūsu Latvijas pilsoņi, pret šiem cilvēkiem ir jāizturas ar cieņu un jācenšas izskaidrot vai arī ierādīt šo savu vietu, ka viņiem ir jāvakcinējas. Savstarpējās cieņas trūkums diemžēl sabiedrībā rada viļņošanos!"