NA Ogrē startēja vienā sarakstā ar Latvijas Zemnieku savienību un Latvijas Zaļo partiju, iegūstot 13 no 23 deputātu vietām.
Helmanis norādīja, ka sarunas par sadarbību ar piecu pārējo domē ievēlēto politisko spēku desmit deputātiem sāksies nākamajā nedēļā. "Uzskatu, ka ir svarīgi vienoties par darāmajiem darbiem un atbilstoši tiem tad arī būs redzami sabiedrotie. Sadarbība nebūs iespējama ar tiem, kuri priekšvēlēšanu kampaņā nomelnoja savus konkurentus," sacīja Helmanis.
Politiķis ir gandarīts par to, ka vēlētāji "ir gudri un savu balsi uztic tiem, kuri dara". Līdzšinējais Ogres novada domes priekšsēdētājs pauda gandarījumu arī par to, ka domē nav ievēlēti Jaunās konservatīvās partijas deputāti. "Tas parāda, ka ar meliem un citu apmelošanu nevar tikt ievēlēts domē," sacīja Helmanis.
LETA jau vēstīja, ka Ogres novadā līdzšinējā novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa pārstāvētais nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas apvienotais saraksts ieguvis 13 no 23 deputātu mandātiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.
No šī saraksta domē ievēlēti Helmanis, Gints Sīviņš, Dainis Širovs, Dzirkstīte Žindiga, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Jānis Siliņš, Ilmārs Zemnieks, Jānis Iklāvs, Andris Krauja, Dace Nikolaisone, Jānis Kaijaks un Pāvels Kotāns.
Vēl piecas partijas Ogres novada domē ieguvušas katra pa diviem deputātu mandātiem.
"Jauno vienotību" Ogres domē pārstāvēs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule un Labklājības ministrijas Juridiskā departamenta direktore Dace Kļaviņa. "Kustību "Par!"" Ogres domē pārstāvēs Lielvārdes novada domes deputāti Jānis Lūsis un Edgars Gribusts. "Latvijas attīstībai" un Vidzemes partijas apvienoto sarakstu domē pārstāvēs Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls un Dace Māliņa.
Savukārt no Latvijas Reģionu apvienības domē ievēlēti Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons un deputāts Toms Āboltiņš. No "Nacionālās savienības "Taisnīgums"" Ogres domē ievēlēti līdzšinējais Ikšķiles novada mērs Indulis Trapiņš un Valentīns Špēlis.